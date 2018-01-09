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Постновогодняя волна мошенничества прокатилась по Алтайскому краю

, ИА "Амител"
Только за одни сутки в регионе зарегистрировано девять фактов мошенничества

Фото: park72.ru

Волна интернет-мошенничества прокатилась по Алтайскому краю после Нового года — как сообщили в региональном главке МВД, за сутки зарегистрировано сразу девять преступных эпизодов.

В полиции уточняют, что схема мошенничества была весьма незамысловата. "Потерпевшим звонят неизвестные и говорят, что хотят совершить покупку либо продать им товар. Якобы "продавец" сообщает, что переведет денежные средства (либо просит в качестве задатка) на банковскую карту и просит, чтобы продавец (либо покупатель) предоставил ему всю информацию о карте. После получения информации на сотовый телефон потерпевших приходит уведомление о снятии с карты денежных средств", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Также несколько преступных эпизодов были связаны с социальными сетями. Жителям Алтайского края якобы со страниц "друзей" предлагают написать номер мобильного телефона и передать код доступа к мобильному банку. После этого происходит хищение денег потерпевших.

В ГУ МВД по Алтайскому краю подчеркивают, что в случае совершения в отношении вас преступления следует незамедлительно обращаться в полицию по телефонам: 02 (112 — с мобильного) либо на "телефон доверия" 128.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.01.2018 10:41
Doka

"следует незамедлительно обращаться в полицию" - какое наказание этим любителям халявы, примеры приведите АМИК. ... Отсутствие наказания (любого) - причина большого количества преступлений..

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9.01.2018 12:30
гость

А кого-нибудь поймали? Есть инфа?

0  0
9.01.2018 12:36
гость

Может это естественный отбор денег у лиц, которые заработали эти деньги не благодаря своему интеллекту? У кого то большой бицепс, у кого то большая грудь, а мозг не такой большой. Из-за несоответствия деньги отбираются

0  0
9.01.2018 12:56
- гость -

Люди никому не говорите данные о вашей банковской карте.
Если ожидаете оплату на вашу карту можно дать только номер карты , этого достаточно

0  0
9.01.2018 17:21
- гость -

9.01.2018 12:36 "Может это естественный отбор денег у лиц, которые заработали эти деньги не благодаря своему интеллекту?"
=======
Ты не теряй время на рассуждения, беги быстрей с повинной, пока не словили.

0  0
9.01.2018 17:51
- гость -

В ГУ МВД по Алтайскому краю подчеркивают, что в случае совершения в отношении вас преступления следует незамедлительно обращаться в полицию по телефонам: 02 (112 — с мобильного) либо на "телефон доверия" 128.
Из соседней ветки:
Если вас лишили таким образом денег, преступнику грозит уголовная ответственность за мошеннические действия в сфере компьютерной информации — ст. 159.6 УК РФ. Максимальным наказанием за подобные деяния является арест сроком на четыре месяца.
=================
Четыре месяца?!))))))))))) Так это не наказание, это поощрение мошенника! Так как если он попадется тому, кого он обманул, то сроком может быть и вечность.)))
Пока не будут сроки такими, что даже за мысль о мошенничестве садились бы с такими сроками и штрафами, что дальнейшая жизнь была бы целиком посвящена их отработке - мошенники будут лишь плодиться. Ибо экономически выгодно и прибыльно, и к пенсии можно будет показать жопу любому пенсионному фонду. Мошенником в наших условиях быть куда выгоднее, чем законопослушным, это показывает абсолютная часть нашей элиты.
"Отрубить руки по локоть", и не из народного юмора, а в соответствии с древним постановлением. И не иначе, а то толку не будет. А если еще и талантливый интернет-мошенник, то и шею укоротить. Можно, конечно, и хлоркой присыпать, но это уж очень негуманно - чай не вирус...

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9.01.2018 17:55
Гость

Девять зарегистрированных фактов... А в каком отношении регистрированные к нерегистрированным, к тем, кто вообще не обращается, поскольку знает, что толку нет? Кто-нибудь читал статистику об осужденных за интернет-мошенничество и о наказаниях, которые они получили? Думаю, это будет тонюсенькая книжка пары коротких анекдотов.

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