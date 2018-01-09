Пять человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе Алтай-Кузбасс. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, авария могла произойти из-за уснувшего водителя легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.
Среди погибших есть десятилетний ребенок. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято — сначала будут установлены все обстоятельства происшествия и точный виновник аварии.
Комментарии
за новогодние праздники столько погибших в автоавариях. Эти дармоеды на океанах заморских валяются, а люди от "отдыха" мучаются.
9.01.2018 10:19
гость
не поняла... какие дармоеды заокеанские виноваты в том , что на встречку прут? в том что пьяные за руль садятся, скорость превышают?
пьяный и уснувший немного разные вещи
если водитель грузовика засыпает, тут можно винить капиталистов
а если легкового автомобиля, кто тут виноват...
" авария могла произойти из-за уснувшего водителя легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик"
Где написано, что уснул водитель грузовика?
Пять человек погибло из-за того , что водитель легкового автомобиля ехал на дальнее расстояние и не рассчитал свои силы . уснул за рулем и выехал под грузовик. Причем тут капиталисты и заморские отдыхающие? бредите что ли?
вот я и написал, что капиталисты ни при чем