Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Белокурихи, которого подозревают в хранении 1110 граммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве отмечают, что подозреваемый признался в том, что дикорастущую коноплю он собирал за городом для собственного потребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Комментарии
О, а за изнасилование тоже до 10 лет. Могут за изнасилование дать 4 года, а за марихуану - 10. Кому как повезет?
Да она там никакая. Пусть из неё сделают сухое вещество, а потом анализ на %.
в конопле дикоростущей, что растёт у нас нет ТГК. я вообще не понимаю, за чё садят то?
давайте тогда садите всех у кого белый порошок найдётся.
а вот интересно. у меня возле дачи пустырь (заброшенный кем-то участок), заросший травой и в том числе как раз дикорастущей коноплей. Мне как быть? Выкосить? Сжигать траву нельзя теперь. Значит скосить и бросить? Она на солнце высохнет - посадят за изготовление и хранение. Не буду уничтожать, оставлю расти, обвинят в том что развожу .
"борцы" с "наркотой" мать их
15:02, пока растёт - конопля. скосишь - станет марихуаной)) а если, когда косить будешь, повяжут,.. особо крупный размер получится, у......)))
15:02, пока растёт - конопля. скосишь - станет марихуаной)) а если, когда косить будешь, повяжут,.. особо крупный размер получится, у......)))
легализовать и не париться
9.01.2018 15:05
Гонец из Пензы
А если скошу тримером, соберу граблями, сложу в тачку и повезу на свалку выкидывать, да не дай бог по дороге еще семена просыпятся, это будет распространение или хранение в особо крупных размерах?
Поймали Наркобарона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9.01.2018 15:08
- гость -
9.01.2018 15:05
Гонец из Пензы
А если скошу тримером, соберу граблями, сложу в тачку и повезу на свалку выкидывать, да не дай бог по дороге еще семена просыпятся, это будет распространение или хранение в особо крупных размерах?
А это уже совокупность!)))
15:08, угу)) и хранение и перевозка в особо крупных размерах
9.01.2018 15:10
- гость -
Короче, пусть растет? а то не дай бог... Не мой же участок... А если я бычок в эти кусты нечаянно брошу и все это загорится. Дым наркотический будет? Не привлекут? Кругом риск. несовершенное какое-то у нас законодательство...
Вот интересно получается, на БМВ в пьяном виде убил двоих людей и гуляет на свободе, а сорвал травку и получил срок десять лет...
9.01.2018 15:29
- гость -
Ну а Мара Багдасарян на всю полицию и гос-во плюет через губу и хот бы хны, а тут действительно не за что срок мужику впаяют!!!
Зато у нас "правовое государство"!!! Ура г-ну Путину, в марте все на выборы Путина!!!))))))))))))