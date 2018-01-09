Очередные торги по продаже 100% долей уставного капитала ООО "Альтаир-Агро" (до банкротства являлось крупным свиноводческим комплексом Алтайского края), принадлежащих Сергею Ножкину, не состоялись.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, на торги не заявился ни один участник. При этом продажа в форме публичного предложения предполагала снижение цены на имущество каждые пять дней. Если в первый период приема заявок (с 7 по 12 ноября 2017 года) ценник был равен начальной цене 2 млн 263,5 тыс. рублей, то в последний период (с 27 декабря 2017 года по 1 января 2018 года) — 22,635 тыс. рублей.
Это была третья попытка финансового управляющего Андрея Колотилова, ведущего процедуру реализации имущества обанкротившегося Сергея Ножкина, продать уставный капитал "Альтаир-Агро". Начальная цена лота на первых торгах равнялась 2,5 млн рублей, на вторых и третьих — 2,26 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в марте 2017 года г-н Ножкин был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Кроме того, все основные активы, которыми он владел, ранее были признаны банкротами.
"Альтаир-Агро" 29 апреля 2016 года внесла в ЕГРЮЛ данные о принятом решении самоликвидироваться. Аналогичное решение принято и "Мясной картой" (владела сетью одноименных магазинов, входила в агрокомплекс "Альтаир-Агро"). Арбитражный суд Алтайского края 24 июня 2016 года признал ООО "Альтаир-Агро" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.
В марте 2017 года ООО "Барнаульский пищевик" (Барнаул) приобрело на торгах обанкротившийся свиноводческий агрокомплекс "Альтаир-Агро" за 597 млн рублей. Компания-победитель аукциона на 100% принадлежит компании "Алтайские колбасы", которой, в свою очередь, владеет торговая фирма "Резонанс" (Омск), подконтрольная предпринимателю Темури Латарии (владеет двумя десятками компаний в Омской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, в основном агропромышленной направленности).
ООО "Альтаир-Агро" создано в 2007 году для реализации сельхозпроектов. Первый животноводческий комплекс компания ввела в эксплуатацию в 2009 году. Стоимость проекта, в основу которого была положена канадская технология производства товарной свинины, составила порядка 1 млрд рублей.
Комментарии
Никто работать в производстве не хочет, только хотят все торговать!
9.01.2018 10:30
- гость -
ну так купи свинокомплекс, утри лентяям нос
9.01.2018 10:36
- гость -
Давай в складчину вместе!? Мои 15 000 в месяц и остальные с Вас!
в 2017 году купили за 597 млн, а теперь за 2, млн продать не могут? Что ж они с ним сотворили за полгода, что он так подешевел?
мясо не нужно? Из чего колбасу делают?)) И полуфабрикаты?
ВИДНО ПЛАНЕТЫ ВСТАЛИ НЕ ТАК лУЧШЕ БАРЫЖИТЬ ЧЕМ РАБОТАТЬ ИБО МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ ХОЗЯЙСТВО ВЕСТИ-НЕ МУД-МИ ТРЕСТИ
Построили за лярд,купили за шестьсот лямов, продают за два- где-то тут пытаются Нас обмануть?
9.01.2018 10:44
- гость -
Что ж они с ним сотворили за полгода, что он так подешевел?
Наверное, был со свинюшками, теперь без.
В других регионах свинокомплексы строят, а у нас готовый некому продать.
Амик такой Амик...
Продавался не свинокомплекс, а юр.лицо - по сути название фирмы, устав и печати. Они никому не нужны и даром.
А сам свинокомплекс давно продан за пол миллиарда.
Ну а построен то был за лярд, и когда?
9.01.2018 11:51
- гость -
Всё логично. Строить труднее, чем продавать.
9.01.2018 11:47 ьч
все правильно написал
Амику лишбы приврать. Всё как обычно. Но я лублу этот лидирующий в России ресурс.
А зачем юрлицо продавать, если комплекс уже продан? Что с теми бумажками делать и почему они были сначала гораздо дороже, для чего это мутят?
А зачем юрлицо продавать
продать проще чем закрыть. Это одна из причин.
Амик, сначала в вопросе разберись, потом статью выкладывай.