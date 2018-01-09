Хеджевый фонд JANA Partners и пенсионный фонд California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), которые владеют акциями компании Apple на общую сумму $2 млрд, написали письмо в адрес корпорации, в котором просят защитить детей и молодежь от негативных последствий чрезмерного пользования смартфонами. Об этом пишет "Коммерсант".
В качестве доказательств авторы письма приводят результаты различных исследований, в которых говорится о негативном влиянии смартфонов на детей. Кроме этого, 58% опрошенных родителей в Америке рассказали, что их волнует влияние соцсетей на физическое и психическое здоровье их детей. Также родители говорят, что им приходится "постоянно бороться" с детьми за ограничение времени, проведенного с гаджетом.
Авторы письма предлагают корпорации создать совет экспертов, в который войдут специалисты по вопросам здоровья и развития детей и подростков. Компания Apple могла бы предоставить этому совету и другим специалистам подобного профиля свои обширные информационные ресурсы, а также поддержать необходимые исследования.
Также инвесторы предлагают создать специальные программы и приложения для смартфонов, которые бы учитывали возраст пользователя. С помощью новых программ, например, можно было бы ограничивать время пользования гаджетом, число посещаемых сайтов или соцсетей и т. п.
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