8 января Кенсингтонский дворец опубликовал два новых снимка принцессы Шарлотты — дочери герцога и герцогини Кембриджских.

Снимки сделаны самой герцогиней Кейт в первый день Шарлотты в детском саду.

Принцесса пошла в детский сад Willcocks Nursery School, расположенный недалеко от резиденции семьи в Лондоне.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte at Kensington Palace this morning. pic.twitter.com/dDIOZdA7aM