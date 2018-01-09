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Десятидневные новогодние каникулы официально закончились в России. После долгих застольных вечеров, прогулок и катания на коньках, а также просмотра фильмов дома по телевизору люди выходят на работу. Предлагаем подборку десяти самых важных и интересных событий, которые произошли в Алтайском крае на новогодних каникулах.
Пожар в квартире в Барнауле из-за ракетницы
Для кого-то начало нового года стало не таким приятным. В ночь с 31 декабря на 1 января в Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме. Причиной стал неудачно запущенный фейерверк. Пожарные машины не могли подъехать к месту ЧП из-за неправильно припаркованных автомобилей, тем не менее огонь удалось достаточно быстро погасить, пламя не перекинулось на соседние помещения. На момент ЧП хозяев пострадавшей квартиры не было дома.
Скончался депутат Думы Бийска Константин Шебалин
Во вторник, 2 января, на 50-м году жизни скоропостижно скончался заместитель председателя по связям с общественностью ОО "Союз ветеранов Бийска", депутат Думы города Бийска 7-го созыва, заместитель председателя Думы, председатель фракции КПРФ Константин Шебалин.
Отец и сын веселились в торговом центре Барнаула
Видео о том, как отец и сын остались в торговом центре в Барнауле и развлекались всю ночь, попало во все топовые новостные агрегаты страны. Они спрятались в детской игровой комнате супермаркета. После того, как сотрудники магазина ушли, мужчина с ребенком проникли в помещение и начали веселиться на аттракционах. Веселье ночных посетителей зафиксировали камеры наблюдения. Как отреагировало на произошедшее руководство торгового центра, неизвестно.
Новую горнолыжную трассу открыли в Белокурихе-2
В Белокурихе-2 открыли новую горнолыжную трассу. Длина склона составила 300 метров. Трасса расположена на горе Мишина, на территории строящегося горнолыжного комплекса. Трасса оснащена подъемником (бэби-лифт), работает освещение. На территории комплекса есть кафе, организован прокат "ватрушек".
Непрекращающиеся морозы
Все новогодние праздники в Алтайском крае не прекращались морозы. В некоторых районах региона ночью температура опускалась до -37 градусов. Уже 10 января синоптики обещают потепление и снегопады.
Опубликованы две серии фильма об Алтае из цикла "Счастливые люди"
На Youtube опубликованы две серии документального фильма об Алтае из цикла "Счастливые люди". Автором картины является режиссер Дмитрий Васюков. Первая серия посвящена русским, чьи предки больше трех веков назад пришли в эти края, вторая о коренном населении — алтайцах.
Автобус с детьми из Барнаула сгорел в Санкт-Петербурге
Туристический автобус, который перевозил школьников из Барнаула, сгорел в районе Биржевой площади на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Спасатели отмечают, что инцидент произошел утром в четверг, 4 января. Сгоревший частный автобус марки MAN был припаркован.
По данным местных СМИ, ЧП произошло за четырнадцать минут. Автобус перевозил по городу юных барнаульцев. Дети не пострадали, но их вещи и документы сгорели.
Власти Алтайского края оперативно взяли ситуацию под свой контроль. Известно, что дети вернутся в Барнаул уже 13 января.
Скончался экс-депутат Думы Барнаула Валерий Гладышев
5 января скончался бывший депутат Барнаульской городской Думы нескольких созывов Валерий Гладышев. Он ушел из жизни после продолжительной болезни. Валерий Гладышев родился 30.06.1959 года. Он был депутатом гордумы 3, 4 и 5 созывов и до последних дней жизни работал директором общеобразовательной школы №81.
Рождество в Барнауле
В Барнауле без происшествий отметили праздник Рождество. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Барнаулец стал обладателем Кубка мира по Университетскому хоккею
Ночью 6 января в городе Банска Быстрица завершился международный турнир – Кубок Мира по Университетскому хоккею. Российская сборная Студенческой хоккейной лиги, в состав которой вошел барнаулец – нападающий студенческой команды "Динамо-Алтай" Иван Переверзев, одержала победу. 7 января Иван вернулся в Барнаул, где его встречали родные и близкие.
Комментарии
Автобус с детьми из Барнаула сгорел в Санкт-Петербурге
Да неужели?
А где 10 главных новостей на новогодних каникулах в Алтайском крае?
А какое отношение имеют детские каникулы к депутатам, которые скончались?