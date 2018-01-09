Фото: 14.rodina.news
Барнаульский таксист стал жертвой мошенника, который представился ему сотрудником полиции, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, 5 января водителю такси поступил звонок с неизвестного номера. "Абонент представился сотрудником дорожно-патрульной службы полиции города, которому необходимо такси по рабочему адресу. Помимо этого, клиент попросил пополнить его счет телефона на сумму 6000 рублей, пообещав рассчитаться за это по приезду", — уточняют в ГУ МВД.
Водитель выполнил эту просьбу, но вскоре понял, что стал жертвой своей доверчивости, и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Городская полиция убедительно просит граждан быть внимательными к просьбам незнакомцев.
Комментарии
Лох- это судьба))
С таксиста !!!! взять 6 рублей!!!!!! ПО ТЕЛЕФОННОМУ ЗВОНКУ?????????????????
Ну таких долбоежыков я ещё не видел... Хотя чёйта? Совсем недавно знакомый кредитнулся в тинькоффе, и перевёл 55 рубасов предоплаты в кемеровскую обл. За леворульную короллу 7- но года за 170 тыр.( рыночная цена от 350).
"Але. Я сотрудник ДПС города,а ты таксист" - "Ага я Алёша таксист".- " Подай ка мне Алёшенька машину к моей работе на 10- ю западную 1"- "Выезжаю- 5 минут! "- " Неторопись Алёшенька- ты мне сначала скинь на телефон шесть тыщь, а тока потом езжай,и я тебе тут всё одтам - понял?" " Ага понял.......скинул- выезжаю!". Так было?
9.01.2018 11:37
- гость -
Мне тоже кажется, что это какая то чушь. Или этого не было или было не так
В надежде накосить за праздники умунепостижимого баблищя чювачек проигнорировал ,надеясь на чудо, и богатеев Барнаула,сдавать хозяину план, и потратил деньги по своему разумению! Но или богатеи не те, или... Но что-то видимо пошло не так, и тут ему привиделась такая версия.
или таксист идиот или нас всех тут идиотами делают ну или все было совсем не так
Мошенник представился полицейским, это нормально, хуже если полицейский представиться мошенником...
Говорят, честному человеку практически нереально пострадать от мошенничества. Если тебя на..ли, значит ты сам хотел нечестно нажиться, или купился на нереальную халяву.
Если возражаете, разберём любой пример. А таксиста честного и порядочного днем с огнем поискать
Например мог позвонить и сказать таксисту что зафиксировали например (2-ю сплошную или повторный выезд на встречку там лишение прав),
и за 6000 можем удалить из базы или решить по месту работы таксист дабы избежать наказания перевел.
А кода понял что развели придумал байку про и т.д.
мог позвонить и сказать таксисту что зафиксировали например (2-ю сплошную или повторный выезд на встречку там лишение прав)
а разве голая фиксация камерой (без участия сотрудника) ведет к лишению, а не к штрафу?
мож таксист не такой грамотный а мож наплел что то другое
К примеру, позвонили сказали что впалили с наркотой, если хочешь решить вопрос закидывай для начала на этот номер 6 кусков, а там будем решать. В СМИ не расскажешь же такие подробности своего интима