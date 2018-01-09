Следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом девятиэтажном доме в Тюмени, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Издание пишет, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, пожар случился вечером в понедельник, 8 января, в девятиэтажке на улице Олимпийской, 4. Спасатели эвакуировали 160 человек, спасли 24. На месте пожара нашли тело мужчины. СМИ сообщили о задержании поджигателя, по предварительным данным, это хозяин квартиры.
Площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Огонь дошел до самой крыши жилого дома. Очевидцы утверждают, что было нечем дышать даже в соседнем здании. В СК в качестве причины рассматривают поджог. Руководство держит расследование на особом контроле.
Комментарии
Жесть какая-то. Эти квадратики, которыми он облеплен, горят как порох.
вот и у нас кварталы с вент фасадами строят.
не дай Бог пыхнет один, пол деревни сгорит