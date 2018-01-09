Гражданин России, гражданка Таиланда и мужчина из Южной Кореи погибли в результате аварии на курорте в Таиланде. Об этом пишет РИА "Новости".
Как уточняет издание, 22-летний россиянин Александр Захаров и гражданка Таиланда ехали на мотоцикле и сбили 20-летнего мужчину из Южной Кореи. Все они погибли.
Свидетели происшествия утверждают, что гражданин России вел мотоцикл на большой скорости.
Комментарии
в этой ситуации жаль только мужчину из Южной Кореи
почему?
тайка тоже думаю решений не принимала
Если тайка из шоу трансвеститов,и сидел сзади- то мог юношу и вспугнуть.
нечего зимой на мотоциклах ездить
Если приклеен знак "Ш", то тайскими Законами ездить зимой даже поощряется!