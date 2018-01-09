Весну в Барнаул принесет певица Елена Темникова: 1 апреля 2018 года в краевой столице у артистки будет большой сольный концерт в рамках всероссийского тура. Команда лейбла TEMNIKOVA подготовила для своих зрителей грандиозный праздник и шоу: гостей мероприятия ждет самый лучший звук, современная музыка хит-парадов страны и настоящая игра света и звука. Концерт артистки — это 25 динамических сцен, прописанных под каждый вздох певицы и бит музыки, уникальные танцы и хореография.
Горожан ждут любимые хиты и настоящее танцевальное шоу от лучших хореографов страны, так как в команду Елены входят хореограф шоу "Танцы" на ТНТ Екатерина Решетникова и победитель второго сезона шоу Максим Нестерович.
Напомним, что Елена Темникова дебютировала на большой сцене, став участницей проекта "Фабрика звезд". В 2016-м она стала "Самой стильной женщиной года" по версии телеканала ТНТ MUSIC. В 2017-м получила премию "Самые стильные в России 2017" от журнала HELLO!, а также была выдвинута на ряд престижных номинаций Премии RU.TV 2017.
Подробную информацию можно получить из сообщества мероприятия или группы агентства "Сибирь-Концерт".
Комментарии
на алкашку стала похожа.
это 25 динамических сцен, прописанных под каждый вздох певицы
эротично стонать будет?
глупости пишете.Нормально она выглядит,даже очень хорошо и песни огонь