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Действующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении пойти на второй срок и участвовать в следующих выборах, которые состоятся в 2020 году.
Об этом заявил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли. "Он, безусловно, будет вновь баллотироваться в президенты", — цитирует слова Гидли "Интерфакс".
По словам представителя Белого дома, за год работы в качестве президента Дональд Трамп сумел добиться значительных успехов в области экономического развития, а также разгрома запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Комментарии
Так и будем ещё 5 сроков радываться Нашым выбором, и вобором союзников.
Ну че, мужики? Поможем второй раз человеку? Все-таки каким бы он плохим не был, а наш зараза.
надо поддержать товарища Трампа
что то он рано заявился... наш то вон за неделю до нового года только озвучил свое решение ,на радость всей братве... а Товарищ трамп заранее всех предупредил, что бы не суетились напрасно
9.01.2018 13:57
точный
Для того, чтобы заранее выявлять несогласных. Ну а дальше способов много - кирпич упал или утонул в ванной.