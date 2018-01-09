Спортивная драма "Движение вверх" стала лидером новогоднего проката в России и с момента выхода (28 декабря) уже собрала более 1,267 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.
Только за новогодний уикенд картина принесла 107,535 млн рублей, а во время второго уикенда — еще 624,309 млн рублей. Общие сборы превышают 1,267 млрд рублей. С момента выхода фильм посмотрели 424,9 тыс. зрителей на 27,8 тыс. сеансов.
Фильм рассказывает о легендарном матче сборной СССР со сборной США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года. Режиссер этого фильма – Антон Мегердичев. Главные роли исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на "Оскар".
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