23 марта в Барнауле пройдет по-настоящему шикарное и единственное выступление коллектива Artik&Asti. Со сцены ДК "Моторостроителей" прозвучат все хиты исполнителей, которые многие так любят слушать по радио и в клубах. Теперь же у барнаульцев появится возможность послушать любимые песни в живом исполнении.
Напомним, что украинская поп-группа, основанная в 2010 году, довольно быстро набрала популярность как среди слушателей, так и среди профессионалов музыкального ремесла. В 2016 году за песню "Тебе все можно" ребята получили премии "Золотой граммофон" и "Высшая лига", а также победили в номинации "Радиовзлёт" премии Top Hit Music Awards.
Подробную информацию можно получить в группе агентства "Сибирь-Концерт".
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