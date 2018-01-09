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VIP-отдых: где провели новогодние каникулы известные люди Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Обзор соцсетей публичных персон

Фото со страницы Сергея Писарева в Инстраграме

Вот и закончились каникулы. Кто-то провел их на диване в обнимку с пультом и "Оливье" — тоже надо. А кто-то активно путешествовал. Все каникулы мы следили за аккаунтами в соцсетях депутатов и известных в регионе людей. А они то ли мало куда-то выезжали, то ли просто стесняются это показывать "по секрету всему свету". Но всё же.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, судя по аккаунту в Facebook, проводил выходные с семьей. А его семейные выходные, опять же судя по соцсетям, всегда активные.

Большой любитель путешествий — депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. На этот раз он был во Вьетнаме.

 

Ну здравствуй, здравствуй Новый год.

A post shared by писарев сергей (@sergeipisarev2) on

 

И ни души)))))

A post shared by писарев сергей (@sergeipisarev2) on

Депутат АКЗС Татьяна Ильюченко далеко не выезжала. Во всяком случае, не постила. Она, кстати, двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2002 года, победитель, двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2006 года, бронзовый призер Паралимпийских игр 2010 года, многократный чемпион России, неоднократный призер и чемпион Европы и мира, пятикратный обладатель Кубка мира среди слабовидящих спортсменов по лыжным гонкам.

Депутат Думы Барнаула Евгений Барсуков отдыхал с семьей в Сингапуре.

 

A post shared by Evgeniy Barsukov (@evgeniy_bars) on

 

A post shared by Evgeniy Barsukov (@evgeniy_bars) on

Барнаульский архитектор Александр Деринг был на Телецком озере.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.01.2018 12:36
- гость -

Вот вчера один читатель назвал зоопарк Писарева бизнесом, так тот обиделся. А сегодня фотки как он хорошо отдыхает. Наверное не на деньги заработанные на зверушках. Верим.

0  0
9.01.2018 12:44
- гость -

Депутаты такие путешественники прямо, а вот те за чей счёт они путешествуют с толпой родственников не всегда имеют деньки в соседнюю область к родне съездить, ибо зарплаты почему-то на порядок меньше, чем у "великих" путешественников. Не пора ли этот перекос устранить, если не добровольно, то может и болезненно, но с пользой для всех, а не кучки дармоедов, принимающих против нас же законы.

0  0
9.01.2018 12:46
ПлохойХорошийЗлой

вот почему я удалился со всех соцсетей )))

0  0
9.01.2018 12:50
- гость -

на первом фото барнаульский зоопарк)

0  0
9.01.2018 12:51
- гость -

Вот вчера один читатель назвал зоопарк Писарева бизнесом, так тот обиделся
---
его ошибка, что он каменты читает и на все это реагирует)

0  0
9.01.2018 12:51
- гость -

Может страховка от проделок зверушек позволяет ни в чём себе не отказывать?

0  0
9.01.2018 12:54
4ugun

А может он за новыми животными летал?

ЗЫ А если серьезно, ну Вьетнам-же, самое дешевое курортное место. Чего тут злословить-то? У меня ощущение, что все мои знакомые уже там побывали.

0  0
9.01.2018 12:57
- гость -

12:51, согласен. Не сомневаюсь, что те чиновники и депутаты которые лучше всех отдыхают не будут выкладывать фотки. Но у Сергея Викторовича такая специфика работы, что если о нём и зоопарке не писать, то рекламы не будет.

0  0
9.01.2018 12:57
гость

поэтому голосуйте за грудинина. Он хоть из своего совхоза конфетку сделал. А Эти Бессарабовы и иже с ним только бла-бла. Бессарабов ни дня на производстве не работал, сразу по ковровым дорожкам ходить стал. Все стремятся на должности, которые дают возможность в Сингапуры летать....

0  0
9.01.2018 13:04
Павсекакий

72% россиян не имеют загранпаспорта. В АК, думаю, процент ещё выше. А некоторые, как и наш дорогой президент, оценивают жизнь народа по своему окружению.
Великая держава, .ля

0  0
9.01.2018 13:20
- гость -

а это такая проблема , получить загранпаспорт?

0  0
9.01.2018 13:23
- гость -

радует, что хоть кто-то о россиянах думает... и о великой державе)

0  0
9.01.2018 13:25
- гость -

Голосуйте за путена.

0  0
9.01.2018 13:32
точный

одни депутаты отдыхают- надо бы показать как отдыхают немецкие пенсионеры в Таиланде- там их пруд пруди... а депутатов бундестага не встречал... как впрочем и компаний российских пенсионеров...

0  0
9.01.2018 13:33
- гость -

депутатов бундестага не встречал
---
а Вы точно паспорта проверяли?
хотя логично, зачем ехать в Тайланд, если можно к хозяину в Вашингтон и в Майами заодно

0  0
9.01.2018 13:40
- гость -

9.01.2018 13:20
- гость -
а это такая проблема , получить загранпаспорт?

Зачем? Что бы был? Денег-то не появится от этого на поездку. А в Казахстан загранпаспорт не нужен.

0  0
9.01.2018 14:01
- гость -

Какой там Казахстан... На порошковое пиво и коммуналку едва хватает

0  0
9.01.2018 14:09
точный

Грудинин создаст такие условия для трудящихся, что не только алигархи и депутаты будут отдыхать на юге, но и все труженники и безработицы не будет , как её раньше не было, заживем как в швейцарии или Германии или Японии например... вот пример почему 5,10 лет назад проезд в общественном транспорте Таиланда соил 10 руб (бат) и сегодня так же стоит... а у нас постоянно растет? чудо чудесное ,просто не вообразимо как так можно...

0  0
9.01.2018 14:09
- гость -

9.01.2018 12:57
гость
поэтому голосуйте за грудинина. Он хоть из своего совхоза конфетку сделал.

во внешней политике тоже колхоз будет строить?
у нас очень хитрые соседи с югов, агрессивные с запада, на север все претендуют, это вам не кулубнику выращивать.

0  0
9.01.2018 14:11
- гость -

по горячей путевке вообще дешево летать не завидуйте

0  0
9.01.2018 14:15
- гость -

9.01.2018 14:09
точный
чтобы жить как европейцы, нужно несколько веков колонии доить и работорговлей заниматься, не брезговать пиратством и в военное время пользоваться трудностями воюющих сторон, поставляя им товары за золото. Россия такой не была никогда,
а в присоединенных землях всегда строила школы, мосты, дороги, заводы за счет своего народа...почувствуйте разницу и поймите, что жить как европейцы при рыночной экономике мы не будем никогда.

0  0
9.01.2018 14:18
- гость -

а почему Грудинин новый год в Германии встречал?

0  0
9.01.2018 14:28
Элвис

"а почему Грудинин новый год в Германии встречал?"
==
Захотел наверное так. может другие причины, а где должен был встречать?

0  0
9.01.2018 14:36
- гость -

В Алтайском крае. Место возможных командировок надо же осмотреть.

0  0
9.01.2018 14:38
Павсекакий

14:15
А Россия тем временем колонизировала половину евразии, как позже выяснилось, богатейшей природными ресурсами территории.
Казаки наши грабили соседние народы не хуже ихних пиратов. А рабов регулярно рожали русские бабы. Те хоть чужих эксплуатировали, а в расеюшке испокон веков правители народ в ярме держали. Так то.

0  0
9.01.2018 14:42
- гость -

9.01.2018 14:18
- гость -
а почему Грудинин новый год в Германии встречал?
-----------------------------------
Путин тоже несколько лет подряд встречал новый год в Германии.

0  0
9.01.2018 15:00
Элвис

Колонизацию с ассимиляцией не путаете?

0  0
9.01.2018 15:22
Гость.

Пока хозяин барнаульского зверинца и депутат о жителях алтайского края думает в тёплых странах, его обезьяны в сибирские холода счёты с жизнью сводят...

0  0
9.01.2018 15:29
Гость.

Хорошо "слуги народа" отдыхают за бугром на самими себе назначенные оклады в депрессивном и дотационном крае. Даёшь больше дотаций!

0  0
9.01.2018 15:34
Гонец из Пензы

"Колонизацию с ассимиляцией не путаете?"
========
ну дык и негры в америке ассимилировались в афроамериканцев. один даже президентом был))
различие только в том, что европейцы куда-то плыли, а русские шли на восток.
ассимилировалось мало народу - не все дожили

0  0
9.01.2018 15:34
Гонец из Пензы

"Колонизацию с ассимиляцией не путаете?"
========
ну дык и негры в америке ассимилировались в афроамериканцев. один даже президентом был))
различие только в том, что европейцы куда-то плыли, а русские шли на восток.
ассимилировалось мало народу - не все дожили

0  0
9.01.2018 15:38
- гость -

европейцы куда-то плыли, а русские шли на восток.

а русским надо было идти на запад? или европейцам на восток?

0  0
9.01.2018 15:41
Гость

Привет с Вьетнама! Денег нет, но вы держитесь там! Капец...

0  0
9.01.2018 15:47
- гость -

Да что вы прицепились к директору зоопарка, он не в Майами отдыхал, посмотрите сколько путевки стоят туда (Вьетнам), согласен, что многие и этого не могут позволить себе, но все же нашли на кого накинуться

1  0
9.01.2018 15:54
- гость -

Родину хорошо любить на расстоянии, ага, писарев ?

0  0
9.01.2018 16:00
Гость

Ну, во-первых этот господин не только директор зоопарка, он так же депутат АКЗС дотационного края и известный функционер руководящей партиии ЕР, которая призывает народ в столь трудный период для страны затянуть пояса и сплотиться. Не стоило ему и другим депутатам так хвастаться своим забугорным отдыхом в то время, когда люди брали кредиты чтобы накрыть новогодний стол и купить детям подарки. "Вы или крестик снимите, или трусы наденьте!"(с)
P.S. Губернатор и то скромнее провёл праздник, дома в кругу семьи.

0  0
9.01.2018 16:02
- гость -

люди брали кредиты чтобы накрыть новогодний стол и купить детям подарки

ФИО и суммы взятые в кредит в студию!

0  0
9.01.2018 16:15
- гость -

Сходи туда, где микрозаймы дают и возьми под 700%. У нас рекламы "возьми кредит-собери детей в школу", а ты, видать, в администрации поломойкой работаешь.

0  0
9.01.2018 16:15
Элвис

"ну дык и негры в америке ассимилировались в афроамериканцев"
==
ну дык их-то как рабов привезли, и права они равные получили совсем недавно...

0  0
9.01.2018 16:20
- гость -

Ну, накинулись! АМИКу не стоит провоцировать злобных комментаторов, которые и сами не отдыхают, и другим кости перемывают.

0  0
9.01.2018 16:27
Гость

Это публичным личностям не стоит провоцировать простых людей, живущих во время кризиса от зарплаты до зарплаты.

0  0
9.01.2018 16:30
Гость

Ну нравится им быть в центре внимания, нравится. Волочкова вон тоже постоянно отсвечивает в инстаграмме, тоже любит лучи софитов и скандалы.

0  0
9.01.2018 16:42
Гость

Вот зачем было драконить электорат перед выборами Президента РФ? Электорат ведь может свои выводы сделать!

0  0
9.01.2018 16:44
Гонец из Пензы

"ну дык их-то как рабов привезли, и права они равные получили совсем недавно..."
---------
Их привезли, а у нас сразу рабами рождались. В СССР крестьяне паспортов не имели, и в период с 1935 по 1974 им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность. "Им не разрешалось покидать свое село более, чем на 30 дней, и при этом для выезда к родным требовалось брать соответствующее разрешение (справку) в сельсовете."(с)
т.е. наши колхозники получили равные права в только в 1974. наверное позже, чем негры в США

0  0
9.01.2018 16:46
Гонец из Пензы

кстати пока мы тут дискутируем, некоторые герои очерка уже успели поудалять свои фотки из сетей. умная мысля приходит опосля. и то не без посторонней помощи

0  0
9.01.2018 16:52
- гость -

9.01.2018 16:46
Гонец из Пензы

Каждый сам для себя решает, быть ему в соцсетях или нет. И сам размещает те фотографии, которые хочет. И его право выбора, кто к нему на страницу зайдет - все или только друзья. Но вот влазить на страницу без спроса с целью перепечатывания фото - это за пределами допустимого. Не думаю, что абсолютно все из вышеприведенных товарищей дали бы на это согласие. Так что нечего без спроса выставлять фото из чужих соцсетей! АМИК бы своих сотрудников поспрашивал да их фотки и выложил бы (с согласия, опять же).

0  0
9.01.2018 17:09
Гонец из Пензы

16:52, выложили в соцсеть - это общий доступ. если не хотите общий, надо было ставить ограничения, такие функции имеются. если ваша страница открыта для всех подряд - это только ваши проблемы

0  0
9.01.2018 17:12
Элвис - Гонец из Пензы

У вас мысли все спутались, пардон муа... Вы нить потеряли.

0  0
9.01.2018 17:15
Гонец из Пензы

Элвису
ну канешна! а я думаю, шо такое?
пойду, поищу нить...

0  0
9.01.2018 17:20
Гость

9.01.2018 14:18

- гость -

а почему Грудинин новый год в Германии встречал?

Потому что он из бюджета, в отличие от местных депутатов-путешественников, не получает ни копейки. А за свои заработанные хоть на Луну, хоть в Антарктиду!

0  0
9.01.2018 17:26
Гость

А местные то, местные то, нет чтобы местный, алтайский туркластер поддержать и финансово, и морально, всё по заграницам шастають, всё по заграницам! Вот он какой, ихний патриотизьм...

0  0
9.01.2018 17:33
Вася Пупкин

Туркластер это не их уровень, они выше и изысканнее этого.

0  0
9.01.2018 17:45
- гость -

у меня денег не хватит по местным туркластерам ездить
только на заграницу и есть

0  0
9.01.2018 17:46
- гость -

На бюджетные деньги можно и за бугор свалить, а нам рабочим только дома сидеть

0  0
9.01.2018 17:50
4ugun

И таки я не понимаю, в чем проблема, что кто-то нашел 40к на путевку. Особенно если этот кто-то директор коммерческого предприятия, у которого более 10 сотрудников.

Да и у чиновников сколь-нибудь приличные зарплаты быть должны. Ну не будет нормальный умный и деятельный мужик работать за 20 000, он заработает больше. Значит на ключевых должностях будут сидеть не умные и деятельные, и расходов будет сильно больше чем экономии на зарплатах.

0  0
9.01.2018 17:57
- гость -

9.01.2018 17:09
Гонец из Пензы

Доступ общий, но на распространение другими лицами надо разрешение!

0  0
9.01.2018 18:00
- гость -

Вьетнам - одно и самых дешевых направлений, Белокуриха дороже обошлась бы.
А теперь Писарев и фото удалил, даже посмотреть не успели. Зачем вот надо было его осуждать? Не в Эмираты же он ездил.

0  0
9.01.2018 18:01
- гость -

ну Вьетнам-же, самое дешевое курортное место. Чего тут злословить-то? У меня ощущение, что все мои знакомые уже там побывали.

Даже если по 30 тыс. за путевку, на семью надо 60-90 тыс, плюс на еду.

0  0
9.01.2018 18:02
- гость -

А в новый год цены подскакивают минимум в 1,5 раза.

0  0
9.01.2018 18:06
- гость -

И таки я не понимаю, в чем проблема
--------

Проблема в том, что с 2015 года жить стало тяжело и 95% народа не может куда-либо поехать. Депутату-единороссу уж точно не стоит показывать, что он живёт лучше этих 95%. Пусть делает как все, тайком съездит, а потом выложит фотку как он в фуфайке навоз из клетки убирает.

0  0
9.01.2018 18:15
- гость -

Проблема в том, что с 2015 года жить стало тяжело и 95% народа не может куда-либо поехать. Депутату-единороссу уж точно не стоит показывать, что он живёт лучше этих 95%. Пусть делает как все, тайком съездит, а потом выложит фотку как он в фуфайке навоз из клетки убирает.
------------
Мы до 2015 года не могли никуда выехать - ипотека, маленький ребенок и т.д. И ничего, не плакались, что другие ездили. Почему теперь, когда ипотека выплачена, а ребенок подрос, мы должны тайком ездить заграницу? У всех разные обстоятельства в разное время.

0  0
9.01.2018 18:18
Ну был бы гость...

Гонец из Пензы

В СССР крестьяне паспортов не имели, и в период с 1935 по 1974 им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность. "Им не разрешалось покидать свое село более, чем на 30 дней
==========================
Учился в политехе с 1964 по 1969. И даже не догадывался, что мои однокурсники, выдававшие себя за селян, на самом деле повышающие квалификацию служивые из КГБ. То-то они в предметах не очень тянули, а дипломы получили (некоторые даже красные, в соответствии со званием), а потом куда-то пропали - явно на завоевание чужих земель или на север охранять лагеря. Одному лишь мне пришлось поднимать промышленность, совсем надорвался.

Сейчас, конечно, не то, вон, и гонцы из Пензы нет-нет, да вырываются, разносчики либерализма. Может, опять паспорта отобрать?

0  0
9.01.2018 18:30
- гость -

Почему теперь, когда ипотека выплачена, а ребенок подрос, мы должны тайком ездить заграницу?
--------

Если вы депутат-единоросс, то да. Или не обижайтесь, что народ про вас гадости писать будет.

0  0
9.01.2018 18:41
- гость -

В СССР крестьяне паспортов не имели, и в период с 1935 по 1974 им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность.

Ну, не знаю. Моя бабушка переехала из деревни где-то в 1954 году к сыну с остальными тремя детьми. Муж погиб на войне. Переехали с коровой, курами-утками и овечками. Бабуле тогда года 43 было. В 55 лет ей фигу пенсию дали, хотя в колхозе работала как только он образовался. Получала 8 рублей за погибшего мужа. Потом что-то пересчитали, помню, что в году 1999 примерно получала она около пятисот рублей.

0  0
9.01.2018 19:21
- гость -

Неплохо Писарев на зарубежный отдых нальвил, наобезьянил, нарысил.

0  0
9.01.2018 19:24
- гость -

А так да, по горло уже двуличие властьпридержащих. Говорить о "любви" к городу и краю и отдыхать за границей. Спасибо Амику, теперь будет чем ткнуть таких говорунов, фактами.

0  0
9.01.2018 19:30
гость

А Путин,как в 2000м ушёл в рабочий отпуск на галеры,так и не хочет из него выходить.Народ уж и не знает где столица Родины,то-ли в Москве,то-ли в Сочи.Единственный шанс обеспечить достойную жизнь всему народу-проголосовать за кандидата от народно-патриотических сил Грудинина.Дальше так жить стыдно и противно.

0  0
9.01.2018 19:30
689

Главные воры не афишируют свой отдых, зачем народ злить..

0  0
9.01.2018 20:00
Сергей Писар

Спасибо всем. Одному товарищут я сделал расчет. Брось курить и ежедневно откладывай 150 рубл. Путевка во Вьетнам гарантирована. Ну а если еще пивные деньги копить то можно и Испанию позволить. Еще есть вопросы?. А социальные сети я переформатирую что бы люди жили спокойнее. Теперь вся информация только о работе. Всем хорошего здоровья.

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