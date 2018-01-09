Фото: vk.com/bgmaproject
7 января в Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус".
В знак протеста против сексуального насилия в киноиндустрии актрисы вышли на красную дорожку в черных нарядах.
Напомним, волна скандалов в Голливуде началась с материала The New York Times, где было рассказано о многочисленных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.
Комментарии
Большинство представленных нарядов вполне себе провокационные, а не протестные.
Самый удачный наряд у Сальмы Хайек.
ВОн та в красном !!!
она прям говорит "я против домогательств!!, всем своим телом против !!!"
а из остальных я на половину смотрю и сознание теряю от страха - какие там домогательства!
Что с Сарой Джессикой Паркер??? Я аж кофе поперхнулась!!!
я так понял тут только до одной не домогались? до той которая в красном))
Не хотят домогательств - пусть носят черные паранжи..
При фотографии Сары Джессики Паркер я аж вздрогнула. Неужели и ее домогались?