Не успела начаться первая рабочая неделя в 2018 году, как в редакцию портала Amic.ru начали поступать вопросы от автомобилистов, когда в Барнауле начнут разбирать снежный городок и откроют для движения площадь Сахарова. С этим вопросом мы обратились в администрацию города.
Снежный городок на площади Сахарова в Барнауле простоит до Старого Нового года. Об этом корреспонденту Amic.ru сообщили в пресс-центре администрации города. Кстати, никаких праздничных мероприятий в этот день на площади Сахарова не планируется.
Напомним, Старый Новый год в России отмечают в ночь с 13 на 14 января. Поскольку в 2018 году 14 января приходится на воскресенье, скорее всего, главную елку города начнут разбирать с понедельника, 15 января.
Отметим, что многие барнаульцы высказывают недовольство тем, что главная елка города так мало радует жителей и гостей столицы Алтайского края. Между тем средства на возведение снежного городка власти тратят достаточно серьезные. "Мы традиционно уезжаем на новогодние каникулы и в итоге не попадаем на городскую елку. Остается только любоваться на фотографиях друзей той красотой, что мы пропустили", — жалуется читательница Amic.ru Елена.
Напомним, что уже несколько лет подряд городские власти обещают перенести снежный городок в Барнауле с площади Сахарова. Но пока не могут определиться с местом. Возможно, что новым местом станет пешеходная зона на Мало-Тобольской улице. Тем более что к лету 2019 года на улице Пушкина планируется построить театр кукол "Сказка". И если там будут проводить губернаторские елки для школьников со всего края, то возведение главного снежного городка на пешеходной зоне будет вполне логично.
Комментарии
Ледовые скульптуры и маленькие горки на Мало-Тобольской, ёлку нарядить на выставке и большую горку до самой Оби
Ёлка в этом году совсем не радует. Днем были с ребенком и поступил вопрос: "А почему ёлка не наряжена?" и ведь действительно украшений на елке не видно! Возможно вечером елка и выглядит красиво, но днём посмотреть не на что. Снежных фигур почти не делают. Дед Мороз и Снегурочка некрасивые, на что посмотреть?
9.01.2018 15:28
Гость Где ж вы снег видите, из которого фигуры делать?
Вечером там красиво и многолюдно. Прогуляться одно удовольствие. Театр светится, колесо обозрения в "Барнаульской крепости" сияет. Каток искрится.Здорово! Жаль, что мало будет стоять.