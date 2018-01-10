9 марта 2018 года в Барнауле пройдет вторая часть фестиваля "Дискотека 90-х". Это будет трехчасовой музыкальный марафон, участники которого просто "взорвут" танцпол Дворца зрелищ и спорта.
На сцену выйдут группы "КАР-МЭН", "Комбинация", "Технология", "Божья коровка", а также исполнители Игорёк, Сергей Чумаков. Напомним, что первая часть фестиваля, которая прошла в 2017 году, вызвала небывалый ажиотаж среди барнаульцев и собрала сотни положительных отзывов.
Подробную информацию можно получить в группе агентства "Сибирь-Концерт".
Комментарии
Лишь бы "Комбинация" в комбинациях не выступала.
Я ходил на первую часть. Здорово выступили. Мне понравилось. Единственное что были заявлены Кай Метов и Ласковый май а их не было.
все смеялись над руки вверх, однако все билеты были очень быстро раскуплены ЕМНИП
поэтому Комбинация наше все)
Американ бой уеду с тобой москва пращавай
10.01.2018 10:00
гiсть
Как-то не хочется светлый образ сексителочек портить, видя старушек.)
0.01.2018 10:04
- гость -
Как-то не хочется светлый образ сексителочек портить, видя старушек.)
да там нет старушек, Иванова сейчас одна поёт, норм выглядит, рановато Вы её в старушки записали