9 марта 2018 года в Барнауле пройдет вторая часть фестиваля "Дискотека 90-х". Это будет трехчасовой музыкальный марафон, участники которого просто "взорвут" танцпол Дворца зрелищ и спорта.

На сцену выйдут группы "КАР-МЭН", "Комбинация", "Технология", "Божья коровка", а также исполнители Игорёк, Сергей Чумаков. Напомним, что первая часть фестиваля, которая прошла в 2017 году, вызвала небывалый ажиотаж среди барнаульцев и собрала сотни положительных отзывов.

Подробную информацию можно получить в группе агентства "Сибирь-Концерт".