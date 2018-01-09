Глава Барнаула Сергей Дугин призвал работников дорожных служб подготовиться к работе в условиях сильных снегопадов. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Синоптики обещают, что в ближайшие дни морозы уступят место теплой погоде со снегопадами. Также на совещании глава города поблагодарил всех, кто работал в период новогодних каникул.
"Крупных аварий не допущено, повреждения устранялись оперативно. Город содержался в чистоте, работали магазины, учреждения культуры, спортивные объекты, поддерживался общественный правопорядок", — отметил градоначальник.
Комментарии
А зачем их призывать, разве это не их прямая обязанность?
Гостю: Точно, Вы правы.