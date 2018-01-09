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Подробности чудовищной аварии, случившейся поздним вечером 8 января на трассе "Алтай-Кузбасс", сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Напомним, жертвами автокатастрофы стали пять человек, включая 10-летнего ребенка.
В полиции уточняют, что авария произошла в Гурьевском районе Кузбасса около 23:20 на 177-м километре трассы "Кузбасс-Алтай".
Участниками ДТП стали автомобиль "Киа Сид" и грузовик "Вольво".
"По предварительным данным, водитель "Киа" уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП погибли 5 человек (водитель и четыре пассажира легкового автомобиля), в том числе 10-летний мальчик", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Проверка по факту смертельной аварии продолжается.
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