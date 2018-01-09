ИСК "Союз" объявила о старте голосования, в ходе которого определится кандидатура известного человека – представителя компании в 2018 году.
"В своей деятельности нам всегда важно мнение людей, поэтому сейчас мы хотим предоставить всем желающим возможность выбора кандидатуры, которая будет представлять нашу группу компаний в 2018 году", — рассказали в ИСК "Союз".
Среди предложенных кандидатур – актеры Данила Козловский, Александр Петров, Павел Прилучный, певица Вера Брежнева, группы Serebro и Burito, а также шоумены Александр Ревва и Павел Воля. Кроме того, можно предложить свой вариант, написав имя известного человека в комментариях к голосованию.
Тот, чье имя наберет наибольшее количество голосов, в наступившем году представит ИСК "Союз" в медиапространстве.
Проголосовать можно по ссылке.
Офис продаж ИСК "Союз":
г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 95
тел. 8 (3852) 58-10-58
Сайт компании
Комментарии
Серёжу. Отмашкина.
Козловский или Петров!)
Петров
Брежнева
Задумка классная!
Шнура им надо!!!
Ахахаха )))) в питере пить , в питере пить 😂😂😂
Гость
Ахахаха )))) в питере пить , в питере пить 😂😂😂
0 0
В питере - пить, а в барнауле - жить!
Идея хорошая. А что этот союз московский застройщик ?
Темникова!
Прилучный же.
Темникова жеж))))) Елена которая ))))
Надо звать Безрукова!
Однозначно Ленинград!