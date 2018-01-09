ГОСТ для кокосов в России разработал научно-исследовательский центр "Кубаньагростандарт", пишет газета "Известия".
Как сообщает издание, ГОСТ вступит в силу с 1 июля 2018 года и будет действовать в странах ЕАЭС. В документе говорится, что мякоть ореха должна быть белого или кремово-белого цвета, а жидкость внутри него — прозрачной и сладкой, без желтоватых капель масла.
Также в стандарте прописана тара, в которой перевозят кокосы. Ее нужно будет маркировать знаком "Скоропортящийся груз".
Эксперты говорят, что создание такого ГОСТа было необходимо, ведь кокосовая стружка и масло широко используются в кондитерской промышленности.
Комментарии
очень важный ГОСТ ,я прямо так его ждал, даже больше чем снижение цены на бензин в три раза... свершилось... благодать то какая...
ВПЕРЕД! все за кокосами!!!
Однако данная долгожданная новость должна побить рекорд Медведевского запрета на выброс горящей золы из движущегося состава Паровоза!!!))))))))))))))))
Наверняка научно-исследовательский центр "Кубаньагростандарт" разрабатывал этот ГОСТ под чутким контролем Дмитрия Анатольевича!)))))))))))))
Наконец-то !!! Устал уже травиться кокосами
Насколько сладкий?
А ГОСТ для ананасов? Зелень продают.