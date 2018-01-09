Фото: Reuters
Накануне по всему миру прошел традиционный забавный флешмоб "в метро без штанов".
Жители крупнейших городов сняли брюки и юбки, чтобы прокатиться в метро. В общей сложности в акции приняли участие 25 стран.
Организатором мероприятия выступает арт-группа Improv Everywhere, расположенная в Нью-Йорке. Какой-то конкретной цели у акции нет.
Комментарии
25 стран это не весь мир.
Дааа уж, де билов всё больше и больше.
на амике точно кто-то спецом выискивает такие новости
Деб..ля (с)
Страны мирового сообщества демонстрируют западные ценности.
9.01.2018 13:36
- гость -
на амике точно кто-то спецом выискивает такие новости
Нормалдьное сравнение местного ресурса с федеральными изданиями, такими как РИА и Известия.
Ванишша поди по всей метре
У нас на автовокзале паренёк потанцевать захотел, так его куча полицаев задержала. Будь бы он в одних трусах привлекли бы ОМОН и СОБР.
Так бы и зарядил всем пенделя с разбегу. Вот вам и общество цветных п...ов.
Самое плохое, что и у нас такие повылазили везде и ни кто их не п...т.
В чем смысл этого идиотизма? Едут.. молчат... целлюлит
Это наверное самые цивилизованные страны мира?
Совсем с ума сошли!Господи вразуми их!
Молодежь выражает свою протестность в таком виде, а у нас навальному взносы платют и ходят на его митинги поорать...
каждому свое
вот это жОПИще
Смысл в манипулировании (наверное). Реклама, кредиты, флешмобы - всё это поощряется, за поведенческую экономику премию дали и это факты.
9.01.2018 13:58
- гость -
Молодежь выражает свою протестность в таком виде, а у нас навальному взносы платют и ходят на его митинги поорать...
каждому свое
В чём протест при показе трусов и целлюлитной задницы? Кто Навальному платит? Путин просто гре бёт из карманов людей и не спрашивает согласия, а раздаёт прокурорам, судьям и прочим льготникам, чтобы покрепче на твоей шее уда вку затягивали, при ду рок. А ты всё тяв каешь, всё тебе Навальный в чём-то виноват. Да он не у власти, он не чиновник, не депутат, а вот эта свора ворует, а ты всё боишься, что Лёха им подножку поставит. Не бойся, лижи дальше, Путин будет тебя обирать ещё 6 лет. Пуууутииин, так что успокойся.
В нашем Барнауле НИКТО не вышел в трусах! Потому что в Барнауле нет метро
Потому что в Барнауле нет метро и правильно, а то будет метро и всякие голожопики будут ездить
Холодно в Барнауле в трусах сейчас ходить.
Не надо нам метро в Барнауле, ну его нафиг!
А чо, я бы пошла, потусила...
И я бы тоже.
И я............., очень хочу, можно и вообще без трусов.....
я бы пошла, потусила... пилотку застудишь
тест на деградацию,
проверяют насколько где и насколько успешно продвигается дело.
пофиг, показать опу опочному обществу. а некоторым, которые тут удивляются реальным, а не глянцевым задницам, вообще полезно в образовательных целях
стошнило..целлюлитники
9.01.2018 14:32
- гость -
чтобы покрепче на твоей шее уда вку затягивали, при ду рок. А ты всё тяв каешь, всё тебе Навальный в чём-то виноват. Да он не у власти, он не чиновник, не депутат, а вот эта свора ворует, а ты всё боишься, что Лёха им подножку поставит. Не бойся, лижи дальше, Путин будет тебя обирать ещё 6 лет. Пуууутииин, так что успокойся.
это хорошо что Путин, а не такие злобные людишки как ты и твой лёха
9.01.2018 14:32
- гость -
чтобы покрепче на твоей шее уда вку затягивали, при ду рок. А ты всё тяв каешь, всё тебе Навальный в чём-то виноват. Да он не у власти, он не чиновник, не депутат, а вот эта свора ворует, а ты всё боишься, что Лёха им подножку поставит. Не бойся, лижи дальше, будет тебя обирать ещё 6 лет. Пуууутииин, так что успокойся.
Клиника, вам к психиатору пора...
А как Москва с Н-ском? Присоединялись?
И в чем забавность? Обозревать застиранные труселя?
Забыты слова "этика", "эстетика", "мораль".
Лижи глубже, а то и на доширак не дадут и за других не пиши, у них ум есть, а у тебя нету.
9.01.2018 18:26
Лижи глубже, а то и на доширак не дадут
психбольной , не гавкай на людей