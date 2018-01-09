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Кит спас женщину от нападения тигровой акулы

, ИА "Амител"
Животное начало укрывать женщину от акулы плавниками, а потом подняло на поверхность воды

Фото: pixabay.com

Горбатый кит сумел спасти женщину-исследователя от тигровой акулы, сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел недалеко от острова Кука в южной части Тихого океана. Биолог Нэн Хаузер плавала вместе с китом, и это общение она снимала на камеру. Вдруг рядом с плавающими появилась тигровая акула. Первым это заметил кит и начал укрывать женщину плавниками, а потом и вовсе  поднял 63-летнюю исследовательницу на поверхность воды.

Позже женщина призналась, что старалась не допускать паники. Также она рассказала, что рядом с ними  был еще один кит, который также старался отогнать акулу.

Свидетели этой ситуации рассказали, что длина акулы составляла не менее трех метров. По словам дайверов, когда появилась акула, они перестали снимать, чтобы не запечатлеть гибель биолога.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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