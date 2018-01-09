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Братьев, обвиняемых в изнасиловании 30-летней женщины, задержали в Республике Алтай и определили под стражу. Преступление было совершено еще 30 декабря прошлого года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Согласно версии правоохранителей, братья 24-х и 35-ти лет пришли в дом женщины, который находится на животноводческой стоянке одного из поселений Улаганского района, и предложили ей вступить с ними в половую связь.
"Получив отказ, мужчины связали женщину и совершили в отношении нее половое сношение с применением насилия. В кратчайшие сроки злоумышленники были задержаны, им предъявлены обвинения в совершении преступлений", — добавляют в СКР.
В данный момент злоумышленники определены под стражу. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от четырех до десяти лет. Расследование продолжается.
Комментарии
4 года за изнасилование? По моему на Западе за предложение переспать больше дают?
4 года за групповое изнасилование? Или 2 человека еще не группа? Или потому что они братья?
Говорят на зоне их тоже могут изнасиловать
Не ври.На Западе талоны на бесплатное посещение проституток выдают после такого
читать умеете? от 4 до 10
9.01.2018 12:54
- гость -
Ну то есть могут и 4 года дать за групповое изнасилование?
улаганский? почему-то я не удивлен. самые бессмысленные и жестокие сводки почему-то оттуда.