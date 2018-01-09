Министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин заявил, что нужно пересмотреть состав потребительской корзины. Об этом пишет "Российская газета".
"В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины", — отметил министр.
Топилин добавил также, что нужно будет изменить соотношение долей продуктов питания (50%) и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%). Министр подчеркнул, что большинство стран уже перешли на другой порядок определения прожиточного минимума.
Комментарии
это что, прожиточный минимум увеличится?
Так эт что получается - министр решил в потребительской корзине на месяц заменить 5 кг картофеля на 100 гр. мяса?
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Прямо мои мысли.
да-вы-что? ну теперь обожремся
ну наконец то! с колен поднялись, сейчас заживем!
ну че заныли то? вы прям исключительно из потребительской корзины питаетесь?
вы прям исключительно из потребительской корзины питаетесь?
я из авоськи
Надо добавить скрепы и патриотизьму побольше - и тогда ни мяса ни рыбы не нужно!
Какая меркантильность, всё о жратве, враги кругом, НАТО у границ, а они о жратве, надо затянуть пояса, сплотиться, вокруг нашего президента Владимир Владимирыча, пойти на выборы и дружно проголосовать за него, ведь коней на переправе не меняют, ведь Путин это Россия , а Россия это Путин
9.01.2018 14:28
- гость -
ну че заныли то? вы прям исключительно из потребительской корзины питаетесь?
Судя по комментам, здесь многие не слезают с китайского дисирака. Не до корзины.
"Путин это Россия , а Россия это Путин"
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Путин это буржуи-олигархи , а Россия это не Путин
Почему плату за ЖКХ не включают в потребительскую корзину?
Странно почему покупку недвижимости за рубежом не включают в потребительскую корзину
не слезают с китайского дисирака. его не везут с китая, у вас инфа утарела, уже много лет в Россее делают их продуктов низшего качества
А на что влияет состав потребительской корзины? Если я , например, буду есть меньше мяса и рыбы, указанной в этой корзине, но больше фруктов или креветок, меня к ответственности привлекут?
Надо переименовать потребительскую корзину в корзину потребителя, а потребляют все по разному, кто насколько может настолько и потрбляет, И НЕ СМЕТЬ ЗАГЛЯДЫВАТЬ В КОРЗИНКУ ИГОРЬ ИВАНЫЧА СЕЧИНА!
И НЕ СМЕТЬ ЗАГЛЯДЫВАТЬ В КОРЗИНКУ ИГОРЬ ИВАНЫЧА СЕЧИНА!
да ну жутко интересно
Да ничего там интересного, всё как у нас, только другого качества, а потому ему нужны миллиарды, а нам корзины хватит, некоторым на семью.
ой да ну что вы, а вот если в день откладывать по 100 рублей то к концу года можно купить 244 карпа
Самый главный вопрос! Почему аренду жилья или ипотеку не включают в потребительскую корзину? Или считается, что каждый рожденный идет с квартирой по умолчанию! Не всем так везет! Далее оплата счетов. Непродовольственные товары. В конце полноценная еда. Ещё фитнес. Хотя и рекомендовали работодателям оплачивать фитнес, никто такого не делает. А это очень важно. Итого, считая, прожиточный минимум должен быть 35- 40 тыс. Вот такая арифметика! Всё предельно просто, что даже школьник начальных классов посчитает. Но наши ученые мужи со всем их количеством не могут никак произвести расчеты. А самое главное - ваш любимый символ России это знает, но не делает ничего. Его же и так выберут. Можно сто лет говорить о Путине, но стоит послушать его публичные обещания, данные за пару десятков лет у власти, и всё станет ясно.
Или считается, что каждый рожденный идет с квартирой по умолчанию! Не всем так везет!
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воот. я всегда говорю.. нет жилья нефиг жениться и детей плодить потом ноют жить негде
Не надо пороть чушь!
Похоже реальный человек,который хочет и может изменить положение в стране,а не болтать и обещать,это - Грудинин,(Кандидат от народно-патриотических сил)
Опять двадцать пять, решено же: бойкотируем и никаких грудининых!
Вы со своими бойкотами скоро не то, что хлеба-сухарика не увидите,