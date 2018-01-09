Алтайский Минздрав констатировал, что минувшие новогодние праздники в регионе прошли без ЧП. За первые дни 2018-го снизилось количество вызовов скорой помощи по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, уменьшилось количество травм и алкогольных отравлений, а также на четверть снизилось число заболевших ОРВИ. Все это стало возможным благодаря трем факторам: морозной погоде, большей сознательности самих жителей, а также профилактической работе служб и ведомств, отвечающих за жизнь и здоровье граждан.
Так, по состоянию на 9 января средний эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае оказался ниже на 25%, чем на такую же дату в 2017 году. По Барнаулу уровень заболеваемости ниже прошлогоднего на 11%.
За праздники в Алтайском крае в Центр термических поражений госпитализировали 21 человека, 17 в настоящее время уже выписаны домой, состояние оставшихся оценивается как стабильное. При этом впервые за несколько лет не было пострадавших от переохлаждения. Все поступившие имели ожоги. Травмы были получены в быту, никто при запуске фейерверков не пострадал, рассказали в краевом Минздраве.
Несколько слов стоит сказать о Центре медицины катастроф — всего за праздники было эвакуировано 64 человека, которых перевели в различные медучреждения региона. Большая часть из них поступила в Краевую клиническую больницу. Кроме того, на выезде была проведена одна операция, консультацию получили 360 пациентов. Ни одного ЧС в системе здравоохранения зарегистрировано не было.
С алкогольными отравлениями в центр токсикологии поступили 7 человек, летальных случаев в этом году не было, также никто из пациентов не пострадал от суррогатного спиртного, подчеркнули в ведомстве.
Что касается работы бригад скорой помощи, то в среднем в праздники по региону выходило на дежурство по 235-240 бригад. Всего было сделано 13759 вызовов, большая часть пришлась на Барнаул, Бийск и Рубцовск. Так, среднее количество вызовов по Барнаулу составляло от 10 до 15 на одну бригаду — таким образом, средняя штатная нагрузка оказалась ниже, чем в январе 2017 года. Время ожидания "скорой" по краю в эти дни варьировалось от 12,5 до 18 минут. Всего за 10 дней праздников было совершено 48 вызовов после ДТП. Это число также меньше, чем за предыдущий календарный период.
Для справки, в Барнауле в новогодние дни дежурило в среднем по 78 бригад. 1000 вызовов пришлась за сутки с 31 декабря по 1 января. Из них 200 оказались связаны с ОРЗ.
После елок в "скорую" обратились 3 ребенка и 1 взрослый в Барнауле, а также два человека в Бийске, характер травм во всех случаях незначителен.
В травмпункты за праздники поступило 1070 обращений, в том числе от 171 ребенка. При этом каждый шестой пострадавший получил травму вследствие гололеда.
Комментарии
Все это стало возможным благодаря трем факторам: морозной погоде, большей сознательности самих жителей, а также профилактической работе служб и ведомств, отвечающих за жизнь и здоровье граждан.
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Серьезно? По мне так граждане просто стали меньше пить и развлекаться, и связанно это больше с экономической ситуацией в стране.
9.01.2018 13:16
- гость -
а чем граждане занимались с 31 декабря по 8 июня?
По мне так граждане просто стали меньше пить
то есть, чем больше пьют, тем в стране экономическая ситуация лучше?
чем больше пьют, тем в стране экономическая ситуация лучше?
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В новогодние праздники - да. У более чем половины городского населения праздник сводится к веселью и развлечениям, которые без жратвы и алкоголя кажутся немыслимыми. То есть по количеству съеденного и выпитого можно судить о доходах граждан, и соответственно об экономической ситуации в стране.
9.01.2018 14:05
- гость -
Обжираться и пить в праздники - как раз удел малообеспеченных слоев. Остальные ходят на каток, на горки, в кино,в театры. уезжают отдыхать