Фото: youtube.com
Поздравление президента России Владимира Путина оказалось самым рейтинговым событием новогоднего телеэфира, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Первого канала.
Рейтинг телеобращения российского лидера на Первом канале среди зрителей 4 лет и старше составил 15,1%, а на канале "Россия-1" – 12,5% (данные по населению в возрасте 4 лет и старше, проживающему в городах России от 100 тысяч жителей, в процентах).
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, в этот раз Первый канал впервые транслировал обращение Путина в 11 часовых поясах страны.
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До этого, напомним, речь главы государства показывали в 23:55 в пяти часовых зонах, в связи с чем обращение президента жители многих регионов могли увидеть либо раньше, либо позже полуночи в своем часовом поясе.
Комментарии
Опять 146% посмотрела? Некоторые по 2 раза? А я вот не смотрю всякую помойку...
Рейтинг телеобращения российского лидера на Первом канале среди зрителей 4 лет и старше составил 15,1%
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Вот до чего техника дошла! Раньше нельзя было оценить количество просмотров и лайки ставить не получалось.
а чье еще поздравление слушать в 12 ночи??? нам наш президент поздравления говорит а не американский.
Cекретный спутник Zuma, запущенный в Рождество Маском, не долетел до орбиты.
Бог есть.
а смотреть его будут все, не зависимо как у нашего президента звучит фамилия) кто будет на должности того и послушаем
А Я ещё пильменьщика полюбил.
Рейтинг зашкаливает,только понять-бы,положительный или отрицательный?
Самое трагичное что поздравлял он "друзей" а не Россиян...