20 из 70 – столько человек продолжают гонку за пост президента РФ. К выборам 18 марта 2018 года это число еще сократится. Но об этом в других материалах, а пока познакомимся с соцсетями кандидатов в кандидаты. Смотрим только самые любопытные фотографии и посты. А такие есть в основном у дам.
Итак, пока не зарегистрированная и собирающая подписи Ксения Собчак (идет от партии "Гражданская инициатива"). Ее Instagram – целая коллекция фото и Ксении-кандидата, и дорогой рекламы всего подряд.
Подозреваю,что год будет полным сюрпризов! Они начались уже с первого дня! Какой-то прекрасный человек(видимо имеющий доступ к моим личным данным) сообщил что моя квартира заминирована. Второго числа ведь так приятно,когда дом эвакуируют,а к тебе приходит милиционер с собакой. По факту звонка заведено уголовное дело. И это только начало:)))) 🙈
А вот Екатерина Гордон (Партия добрых дел) не стесняется показывать нагую красоту. Кстати, она тоже пока не зарегистрирована.
До рабочих будней с важными делами и словами всего один день... я убеждена, что какой бы трудной не была твоя работа нужно оставаться женщиной... красивой женщиной. В этом мне помогают плавание и ... массаж. В этом сезоне мои фавориты @styx_silk_body найти хорошего массажиста трудно... эти ребята сделали это для меня❤️ так что я в форме во всех отношениях;) (фото @sasha_kristy рубашка @laneigecollection)
Владимир Жириновский (ЛДПР) имеет совершенно обычные для политика его уровня соцсети. Зато он уже официальный кандидат.
Роман Худяков (партия "Честно") тоже собирает подписи.
Ирина Волынец ("Народная партия России").
Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").
30 декабря 2017 у нас родился второй внук — Мирон (первый, Даниил — 10 сентября). 4 января забираем домой маму и новорожденного. Приятно нам с Татьяной ощутить себя дедушкой и бабушкой! pic.twitter.com/U49Cwcxr27— Сергей Бабурин (@SergeyBaburin) 9 января 2018 г.
Наталья Лисицына ("Рот Фронт").
Комментарии
Явка, явка. Всё ради явки.
Позор, конечно, всем нам и нашей стране, что выборы на серьёзный пост превращены в фарс и пошлое шоу.
В Америке, похоже, тоже
Не являться поздравие было бы ))
Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов заявил, что «официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба».
После решения забить на предвыборные дебаты это второе совершенно разумное и здравое решение.
Путин никогда не участвовал в предвыборных дебатах просто потому, что в стране при нем никогда не было выборов - то есть, состязательной конкуренции. А раз его объявят победителем и без этих утомительных телодвижений - то зачем напрягаться.
Ужас
Прочитал заголовок и подумал, ну неужели опубликуют фото, где Жириновский резвиться с мальчиками в бассейне, а нет тут всё прилично.
ГРУДИНИН 2018!!!
Интересно, а фотошопные фотки могут появиться? Пока суд разберется, урон репутации уже может быть нанесен, а кто эти фотки сделал, еще надо найти. Ну, Гордон с голой попой походу подлинная фотка, раз с ее странички в соцсети скачали. Да и она наверное не против, для этого и выкладывала
15.01.2018 08:45
гость
Ну, Гордон с голой попой походу подлинная фотка, раз с ее странички в соцсети скачали. Да и она наверное не против, для этого и выкладывала
А чего ей быть против, попа без целлюлита. Вопрос только не отретушировала ли? Или сколько лет назад это было?