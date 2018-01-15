20 из 70 – столько человек продолжают гонку за пост президента РФ. К выборам 18 марта 2018 года это число еще сократится. Но об этом в других материалах, а пока познакомимся с соцсетями кандидатов в кандидаты. Смотрим только самые любопытные фотографии и посты. А такие есть в основном у дам.

Итак, пока не зарегистрированная и собирающая подписи Ксения Собчак (идет от партии "Гражданская инициатива"). Ее Instagram – целая коллекция фото и Ксении-кандидата, и дорогой рекламы всего подряд.

А вот Екатерина Гордон (Партия добрых дел) не стесняется показывать нагую красоту. Кстати, она тоже пока не зарегистрирована.

Владимир Жириновский (ЛДПР) имеет совершенно обычные для политика его уровня соцсети. Зато он уже официальный кандидат.

Роман Худяков (партия "Честно") тоже собирает подписи.

Новый эконом )))) A post shared by Роман Худяков (@roman_khudyakov) on Oct 15, 2017 at 5:44am PDT

A post shared by Роман Худяков (@roman_khudyakov) on Aug 26, 2017 at 7:55am PDT

Ирина Волынец ("Народная партия России").

A post shared by Ирина Волынец (@volynets_irina) on Oct 9, 2017 at 4:09am PDT

Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

30 декабря 2017 у нас родился второй внук — Мирон (первый, Даниил — 10 сентября). 4 января забираем домой маму и новорожденного. Приятно нам с Татьяной ощутить себя дедушкой и бабушкой! pic.twitter.com/U49Cwcxr27 — Сергей Бабурин (@SergeyBaburin) 9 января 2018 г.

Наталья Лисицына ("Рот Фронт").