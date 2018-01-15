Понедельник, 15 Январь, 08:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,6
€ 68,26
796368
-14°
Обь
347см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Новости

Голые и смешные: cоцсети кандидатов в президенты

, ИА "Амител"
Самые любопытные посты и фото у Собчак и Гордон

20 из 70 – столько человек продолжают гонку за пост президента РФ. К выборам 18 марта 2018 года это число еще сократится. Но об этом в других материалах, а пока познакомимся с соцсетями кандидатов в кандидаты. Смотрим только самые любопытные фотографии и посты. А такие есть в основном у дам. 

Итак, пока не зарегистрированная и собирающая подписи Ксения Собчак (идет от партии "Гражданская инициатива"). Ее Instagram  – целая коллекция фото и Ксении-кандидата, и дорогой рекламы всего подряд. 

А вот Екатерина Гордон (Партия добрых дел) не стесняется показывать нагую красоту. Кстати, она тоже пока не зарегистрирована.

Владимир Жириновский (ЛДПР) имеет совершенно обычные для политика его уровня соцсети. Зато он уже официальный кандидат.

Роман Худяков (партия "Честно") тоже собирает подписи. 

 

Новый эконом ))))

A post shared by Роман Худяков (@roman_khudyakov) on

Ирина Волынец ("Народная партия России").

Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

Наталья Лисицына ("Рот Фронт"). 

  

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

15.01.2018 07:29
Здравый!

Явка, явка. Всё ради явки.
Позор, конечно, всем нам и нашей стране, что выборы на серьёзный пост превращены в фарс и пошлое шоу.
В Америке, похоже, тоже

0  0
15.01.2018 07:39
- гость -

Не являться поздравие было бы ))

0  0
15.01.2018 07:53
- гость -

Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов заявил, что «официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба».
После решения забить на предвыборные дебаты это второе совершенно разумное и здравое решение.

0  0
15.01.2018 08:15
- гость -

Путин никогда не участвовал в предвыборных дебатах просто потому, что в стране при нем никогда не было выборов - то есть, состязательной конкуренции. А раз его объявят победителем и без этих утомительных телодвижений - то зачем напрягаться.

0  0
15.01.2018 08:20
гость

Ужас

0  0
15.01.2018 08:32
- гость -

Прочитал заголовок и подумал, ну неужели опубликуют фото, где Жириновский резвиться с мальчиками в бассейне, а нет тут всё прилично.

0  0
15.01.2018 08:45
новый президент

ГРУДИНИН 2018!!!

0  0
15.01.2018 08:45
гость

Интересно, а фотошопные фотки могут появиться? Пока суд разберется, урон репутации уже может быть нанесен, а кто эти фотки сделал, еще надо найти. Ну, Гордон с голой попой походу подлинная фотка, раз с ее странички в соцсети скачали. Да и она наверное не против, для этого и выкладывала

0  0
15.01.2018 08:48
гость

15.01.2018 08:45
гость
Ну, Гордон с голой попой походу подлинная фотка, раз с ее странички в соцсети скачали. Да и она наверное не против, для этого и выкладывала

А чего ей быть против, попа без целлюлита. Вопрос только не отретушировала ли? Или сколько лет назад это было?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:40
Барнаул встал в восьмибалльных пробках в первый день новой рабочей недели 0
08:21
Ученые спрогнозировали последствия глобального потепления через 25 лет 1
08:15
Как Петр I "насильно переодел" русских дворян в венгерское платье 1
08:04
Какого числа мы празднуем Крещение в 2018 году 9
07:50
Около 2 трлн рублей потратили в России на новые автомобили в 2017 году 1
07:34
Быть рядом: бывший муж не отдает ребенка матери вопреки решению суда 3
07:19
Голые и смешные: cоцсети кандидатов в президенты 9
07:03
Коттедж с вентилируемым фасадом продают в Барнауле за 16,8 млн рублей 0
06:48
Куда петух клюнул: события 2017 года в России, Алтайском крае и мире 1
06:32
Пушистые и не очень: в Барнауле провели необычные "котовстречи" 0
06:17
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется со снежной и морозной погоды 0
06:01
70 кандидатов в кандидаты: кто выбыл из гонки за пост президента России 2
23:06
Активисты в ЮАР разгромили магазин H&M из-за расистского скандала 2
22:04
Промышленное производство каннабиса планируют запустить в Греции 1
21:02
Пассажирский Boeing выкатился за пределы полосы и повис над морем в Турции 0
20:02
Путин сравнил мавзолей с хранилищем для мощей 21
19:22
Барнаульцы делятся фотографиями феномена - гало 6
19:06
Барнаульцы обсуждают фото иномарки, заблокированной мусорными контейнерами 2
18:35
Мошенники в Telegram продают несуществующую криптовалюту 0
18:07
Снимки нового iPhone SE утекли в сеть 3
17:36
Машину с российскими номерами и ребенком внутри забросали камнями в Польше 15
17:05
Температура в ночь на 15 января в Алтайском крае упадет до -34 градусов 0
16:26
Интернет-пользователи обсуждают необычную фотосессию американской семьи 5
16:02
Фильм "Движение вверх" стал самым кассовым в истории российского проката 11
15:23
Сексуальные австралийские пожарные вновь снялись для календаря 4
15:07
Врачи потребовали проверить психическое здоровье Дональда Трампа 1
14:25
Два человека погибли на пожаре в Барнауле на улице Фурманова 0
14:05
Барнаульцы пришли на открытие "Трассы здоровья", несмотря на мороз 13
13:32
Советские фильмы покажут бесплатно в барнаульском кинотеатре 7
13:05
Захарова рассказала, как получила должность и начала писать песни 13
12:35
Сторонник КПРФ умер во время встречи с кандидатом Грудининым 11
12:04
Роспотребнадзор предостерег от употребления опасного жиросжигателя 0
11:36
Больше получаса тушили жилой дом в Барнауле 0
11:05
Статую принцессы Дианы уберут из универмага в Лондоне 0
10:22
Очевидцы: жилой дом горит на улице Фурманова в Барнауле 0
10:06
Электричка сбила насмерть мужчину в Подмосковье 0
09:33
Французы обсуждают эротический роман, написанный Макроном 15
09:11
Появилось видео с украинскими кораблями в Крыму 0
08:53
Кондуктор в Тюмени высадил из автобуса девочку в мороз из-за нехватки денег 56
08:20
Пятеро пожарных тушили горящий жилой дом в Алтайском крае 0
07:50
Отмечаем старый Новый год: что приготовить и подать на праздничный стол 0
07:34
Парящие котики и киты: подборка самых необычных воздушных змеев 0
07:19
Лыжный праздник: "Трасса здоровья" начинает работу в Барнауле 14 января 3
07:03
Огромный коттедж с бассейном под навесом продают в Барнауле за 20 млн руб. 2
06:48
Что за праздник Обрезание Господне и когда его отмечают православные 27
06:32
Последняя провокация Сталина: что стояло за "делом врачей" 1953 года в СССР 21
06:17
Старый Новый год в Алтайском крае выдастся морозным и скользким 0
06:01
Миграционный отток из Алтайского края к концу 2017-го превысил 7000 человек 20
23:05
Корпорация Samsung на закрытой встрече представила гнущийся смартфон 3
22:06
Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Квентина Тарантино 0
21:04
Мышонок напугал зрителей на концерте симфонического оркестра в США 0
20:05
Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 3
19:44
Америка внесла соцсеть "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов 0
19:22
Падение части ракеты в Китае попало на видео 0
18:36
Новую горнолыжную трассу открыли в Манжероке в Республике Алтае 4
18:03
20-летний американец выиграл в лотерею $451 млн 0
17:35
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова выложили совместное видео с отдыха 2
17:01
Морозы до -33 градусов охладят Алтайский край в ночь на 14 января 1
16:32
КамАЗ с пшеном перевернулся на трассе в Алтайском крае 8
16:04
Шесть пострадавших при взрыве газа в Омске находятся в реанимации 13
15:26
Классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей появится в России 1
15:05
Добровольцев ищут в Барнауле для поиска пропавшей женщины 0
14:38
Муж выгнал жену в подъезд в неглиже: барнаульцы обсуждают семейный скандал 21
14:01
Америка заявила о ядерном превосходстве России 11
13:37
Алтайская артистка Гальцева стала доверенным лицом Путина на выборах 35
13:08
Александр Карлин поздравил журналистов с профессиональным праздником 2
12:36
Восьмилетний ребенок погиб на тренировке по самбо в Мурманской области 0
12:03
Смертельно опасный флешмоб набирает популярность среди подростков в сети 11
11:35
Медики рассказали о здоровье Дональда Трампа 2
11:29
Часть пр.Красноармейского перекрыли в Барнауле из-за прорыва воды 1
11:01
Барнаульцы обсуждают видео, на котором пассажир выпал из автобуса 6
10:33
Фестиваль "День сибирского валенка" стартовал в Барнауле 0
10:04
Барнаульцы сами выберут площадки, которые в этом году нужно благоустроить 7
09:33
Сергей Дугин поздравил журналистов с профессиональным праздником 0
09:05
"Аэрофлот" будет судиться с Аршавиной из-за задержки рейса 29
08:44
Больше 20 человек тушили горящий жилой дом в Рубцовске 0
08:22
Подписи за выдвижение Путина примут в приемных "Единой России" на Алтае 28
08:04
Что такое "нобельфайк" и желтая пресса: интересные факты о печати 5
07:50
Денди и любимец девушек: Орландо Блум в жизни и на экране 4
07:34
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем 26
07:03
Коттедж со СПА-комплексом в цоколе продают в Барнауле за 10 млн рублей 9
06:48
Погладить кошек и увидеть необычный спектакль: чем заняться 13 и 14 января 4
06:32
Васильева коляда: что за праздник, традиции и обряды 2
06:17
Выходные в Алтайском крае начинаются со снега, метелей и морозов 0
06:01
Территория климатического экстрима: температурные рекорды Алтайского края 0
05:40
Три мальдивских шпагата Волочковой: на песке, доске и скутере 17
04:43
Путин призвал власти регионов эффективно исполнить "майские указы" 3
03:19
Гринпис просят признать иностранным агентом за вмешательства в вырубки леса 6
02:18
Мыши съели все деньги в одном из банкоматов Казахстана 4
01:22
Серебряный призер юниорского ЧЕ по стрельбе получил ранение в висок 0
00:29
Как фастфуд влияет на работу иммунитета 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.