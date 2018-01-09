89-летняя жительница села Столбово Каменского района погибла при пожаре в частном жилом доме после того, как ее ограбили. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, ранее судимый 48-летний местный житель 5 января проник в дом пожилой женщины и украл у нее три тысячи рублей. Чтобы скрыть факт воровства, он решил поджечь изнутри дом, в котором находилась пенсионерка, а сам скрылся с места преступления.
Смерть женщины наступила в результате отравления угарным газом.
"В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сказано в сообщении СУ СК.
Комментарии
Так он ещё на свободе ???
Жизнь человека - три тысячи рублей ...., безмолвие