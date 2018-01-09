Бийских коммунистов в гордуме после смерти Константина Шебалина должен возглавить 34-летний депутат, бизнесмен Тимур Знагован. Об этом порталу Amic.ru сообщили в пресс-службе реготделения КПРФ.
Именно его выбрали на это место депутаты фракции КПРФ.
34-летний Тимур Знагован является директором ООО "Центр Сервис". Его отец — Николай Знагован — известный общественник и соучредитель указанной выше компании.
Место главы фракции КПРФ стало свободным после скоропостижной смерти 50-летнего Константина Шебалина 2 января 2018 года. В седьмом созыве бийской Думы он был также заместителем председателя Думы. Ранее избирался депутатом Алтайского краевого Заксобрания.
Во фракции КПРФ в бийском представительном органе девять депутатов. Депутатское место Шебалина будет занято только после довыборов.
Комментарии
Бизнесмен мечтающий (по факту предпринимающий шаги) о коммунизме нормально, ещё бы и остальные так же!