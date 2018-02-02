Одно из самых рейтинговых комедийных шоу канала ТНТ – Stand Up – пройдет в Барнауле с новой программой. Позитивные и очень талантливые ребята приедут рассмешить жителей краевой столицы своими шутками и приколами.

На сцену выйдут Стас Старовойтов, Алексей Щербаков, Виктор Комаров, Елена Новикова. Организаторы мероприятия обещают искромётный юмор, сотни улыбок, смех до слёз и до колик в животах – это именно то, что ждёт зрителей Большого Stand Up концерта в Барнауле.

Подробную информацию можно получить в группе агентства "Сибирь-Концерт".