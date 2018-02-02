Одно из самых рейтинговых комедийных шоу канала ТНТ – Stand Up – пройдет в Барнауле с новой программой. Позитивные и очень талантливые ребята приедут рассмешить жителей краевой столицы своими шутками и приколами.
На сцену выйдут Стас Старовойтов, Алексей Щербаков, Виктор Комаров, Елена Новикова. Организаторы мероприятия обещают искромётный юмор, сотни улыбок, смех до слёз и до колик в животах – это именно то, что ждёт зрителей Большого Stand Up концерта в Барнауле.
Подробную информацию можно получить в группе агентства "Сибирь-Концерт".
Комментарии
Стендапы один из самых тухлых видов юмора, ими в своё время Петросян промышлял.
Когда уже Нурлан Сабуров приедет?
я пойду, Щербаков прикольный стенд-апер.
гостю 08:46
у всех разное чувство юмора. если вам стенд-ап не нравится, то это не означает его тухлость. возможно то, что нравится вам, нравится только вам, а остальные от этого не в восторге.