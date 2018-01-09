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Новости

Минобороны: боевики могут совершать атаки с помощью дронов по всему миру

, ИА "Амител"
В военном российском ведомстве полагают, что боевики получили доступ к новым технологиям

Фото: aviadron.ru

Минобороны РФ предупреждает о том, что боевики могут осуществлять атаки с помощью дронов по всему миру.

Как сообщают "Известия", в российском военном ведомстве заявили, что боевики в Сирии получили доступ к современным технологиям, позволяющим им использовать беспилотные летательные аппараты.

Соответствующий вывод в Минобороны сделали после атаки дронов на сирийскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения Военно-морского флота в Тартусе.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране", — полагают в военном ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что атака боевиков 6 января была произведена при помощи 13 беспилотников. Семь из них были сбиты, а управление еще шестью удалось перехватить.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.01.2018 15:17
гость

В военном российском ведомстве полагают, что боевики получили доступ к новым технологиям

Я думаю они и к ядерному оружию со временем доступ получат. А ядерный заряд, пущенный с помощью дрона, много натворить может, даже если его и собьют

0  0
9.01.2018 15:18
- гость -

Для борьбы с дронами снова потребуется тащить "Адмирала Кузю" к берегам Сирии

0  0
9.01.2018 15:24
- гость -

Во всем мире беспилотники и средства борьбы с ними уже давно на вооружении. И только мин. обороны, как малые дети, узнали о дронах? Заказываешь на AliExpress моторчики и лопасти, контроллеры и ещё пару вещей, отверткой покрутил - вот и готов дрон.
Кстати, детская железная дорога, миниатюрный земснаряд для прокладки детских минитоннелей, китайские фонарики... и что там еще изобретут "басурмане" - прогресс не стоит на месте.

0  0
9.01.2018 15:33
- гость -


9.01.2018 15:24
- гость -

Только узнали, говоришь? Из 13 дронов одновременно атаковавших базы в Сирии, 10 уничтожено, 3 посадили для изучения.

0  0
9.01.2018 15:40
- гость -

9.01.2018 15:33
- гость -

9.01.2018 15:24
- гость -

Только узнали, говоришь? Из 13 дронов одновременно атаковавших базы в Сирии, 10 уничтожено, 3 посадили для изучения.

Уничтожали дроны наши славные ВКС, подняв в воздух все Сушки авиобазы «Хмеймим»


0  0
9.01.2018 15:40
Гонец из Пензы

атака дронов - китайские фонарики
что-то у минобороны вечно показания путаются, то миномётный обстрел, то дроны...
боюсь предположить, что они завтра заявят.... роботы, управляемые через мессенджер Telegram?

0  0
9.01.2018 15:41
- гость -

Издание Arabi21 со ссылками на источники в сирийской оппозиции также пишет о нападении, добавляя, что беспилотники были сделаны довольно примитивно и что ответного обстрела с российской стороны видно не было.

О звуках стрельбы, взрывов и сирен и вероятных ранениях российских военных сообщил в "Твиттере" сирийский журналист Кеворк Алмассиан.

Согласно данным сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, атака совершалась с базы "Исламского государства" в Латакии.

Российские СМИ в сообщениях об атаке ссылаются на Telegram-канал Directorate 4. По его данным, российские военные сбили несколько атаковавших дронов. Автор канала сообщил, что один из дронов, обнаруженных неподалеку от аэродрома, имел примитивную конструкцию: деревянная рама, много клейкой ленты и мотор.

0  0
9.01.2018 15:47
- гость -


9.01.2018 15:40
Гонец из Пензы

Научись сначала распзнавать разные даты и не показывай себя здесь в очередной раз идиотом.

0  0
9.01.2018 15:52
- гость -

"боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране", — полагают в военном ведомстве.
---
Новейшие технологии по распиливанию фанеры и наматывания скотча

0  0
9.01.2018 15:53
- гость -

Предлагаю замутить ВКПДС РФ - Воздушно-Космические-Противо-Дроновые-Силы Российской Федерации. И из бюджетика на это дело подкинуть пару триллиончиков

0  0
9.01.2018 15:58
- гость -

Странно, что АМИК не поместил сегодня самую популярную у патриотов новость - американцы потеряли спутник ZUMA.

0  0
9.01.2018 15:59
Гонец из Пензы

15:47, да я плевал на твои оценки
вот, что запомнилось:
4 января 2018
"Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии стали лучше охранять"(с)
а их, оказывается, регулярно обстреливают "побеждённые" террористы

0  0
9.01.2018 15:59
- гость -

Хватит мутить воду!!! Где данные по атаке от 31 декабря ?
которая не дронами, а минометами! замылили?

весь интернет дроны-то, дроны-се!

а то что в Сирии пропустили атаку боевиков на базу нашу 31 декабря и потери были людские и самолеты потеряли прямо на полосе, молчим.
выборы? поэтому молчим?

0  0
9.01.2018 16:03
- гость -


Ты сам не мути воду, про потерю самолетов 31-го вбросил "Коммерсант", и фотки там 2016 года неизвестно откуда.

0  0
9.01.2018 16:04
- гость -

https://pics.utro.ru/utro_photos/2018/01/09/1348607.jpg

технологии, конечно, внушают ужас. ЭТО еще и летало?

0  0
9.01.2018 16:10
- гость -


9.01.2018 16:03
- гость -


Ты сам не мути воду, про потерю самолетов 31-го вбросил "Коммерсант", и фотки там 2016 года неизвестно откуда.

----
и что типа раз коммерсант значит не было?

а я скажу было, и было разгильдяйство в предновогоднюю ночь
расслабились и пропустили плюшку. а где реакция ? где освещение в прессе?
где посадки и отстранения?
нет
зато "дроны отакуэ кругом"

я прям вижу спецов по прессе в МО у которых в мыле
"что делать, такая засада, прям в новый год ! тут поздравление президента, он там будет говорить про тех #ктонесетсвойпост а тут... что делать?" "о !1 атака дронов - давай дронов на все каналы "
"выдачу яндекса и гугла забьем дронами и порядок!"

0  0
9.01.2018 16:14
- гость -

9.01.2018 16:03
- гость -
Ты сам не мути воду, про потерю самолетов 31-го вбросил "Коммерсант"
---
Мне понравилась фраза из тогдашнего сообщения МОРФа: "Министерство обороны России назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии". Понимай как хочешь: может, повреждено/уничтожено 6 самолетов, может 8. Может 0. Но ни в коем случае не семь! Святая цифра
Обстрел, кстати, МОРФ подтвердил. И даже добавил про двух 200-х.

0  0
9.01.2018 16:15
- гость -


9.01.2018 16:10
- гость -
а я скажу было

а еще лучше по кастрюле постучи, станет легче

0  0
9.01.2018 16:19
- гость -


9.01.2018 16:14
- гость -

Обстрел и 2-х погибших никто не отрицает. А потери Коммерсант всесте с сапоньковым придумал, нашли даже где-то для этого левые старые фото. Сапонь потом сам признал, что фото левые. Всё.

0  0
9.01.2018 16:24
- гость -

9.01.2018 16:19
- гость -
А ты считаешь, будь потеряны самолеты - МОРФ первым побежал бы сообщать? Не, он бы все равно все отрицал, пока их по Fox в новостях не покажут.

0  0
9.01.2018 17:10
АК-59

Про 31 и говорить нечего - про потери 98% фейк голимый. Про БПЛА ДАИШ и новизну - речь идет о системе правления через GPS и инерциалку новую, что позволило увеличить дальность полета "самоделок". Причем из 6 посаженных дядей РЭБом - 3 взорвались при посадке. И, если, Хмейним защищен (речь теперь идет об около 70 сбитых БПЛА на Хмейниме, то кто будет защищать аэродром где-нибудь в Германии?

0  0
9.01.2018 17:14
- гость -

16:24
И где показали? На Сапонькова не ссылаться, т.к. видел от 4 января есть из Хмейнима и борт 29 там целый (с рабочими подтеками), а на втором самоле явные следы от МЗА, а не осколков. У всех батарейки сели? Где фото сгоревших самолет, разбитой ВВП и сгоревшего склада? Классический вброс.

0  0
9.01.2018 17:23
Гонец из Пензы

а что, любой может пофотать самолёты на российской авиабазе? чудеса!
тут даже в аэропортах запрещали фотать...

0  0
9.01.2018 17:35
- гость -

9.01.2018 17:10
АК-59
речь идет о системе правления через GPS и инерциалку новую
---
GPS - это новая? А гироскопу в инерциалке сколько веков исполнилось?

что позволило увеличить дальность полета "самоделок"
---
Какая связь между GPS и дальностью полета?

речь теперь идет об около 70 сбитых БПЛА на Хмейниме
---
Это где идет такая речь? У вас на "Глобальной Авантюре", в просторечии - ГАдюшнике?

то кто будет защищать аэродром где-нибудь в Германии?
---
фото в 16:04 внимательно рассмотри. Потом ответь, насколько это изделие из палок и скотча похоже на MQ-9.

0  0
9.01.2018 17:40
- гость -

9.01.2018 17:14
- гость -
И где показали?
---
Пока нигде. Как не показали и обратного. Показанное видео (якобы от 4.01) снято до Нового года.

Учитывая, что МОРФ имеет заслуженную репутацию лживой конторы - расцениваем все его заявления соответственно.

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9.01.2018 18:26
Эль Мюрид

"Опубликованные фотографии дронов тоже весьма примечательны. Классические "Араб фанер". Цена такой самоделки - от силы сотня долларов плюс бесплатные в условиях войны бомбы, производство которых можно наладить даже не в гараже, а просто под открытым небом.

По всей видимости, никакого управления дронами нет и в помине. Модуль позиционирования привязывается к координате по GPS, куда аппарат летит самостоятельно и опорожняется тоже в автономном режиме. Систему РЭБ можно смело отправлять домой в рамках заявленного победного вывода войск - все равно от нее толку ноль. Можно сбивать 99 процентов таких самоделок, но 1 процент в итоге сделает жизнь базы вполне предсказуемой. А если не 1 процент, а 10? И не сто дронов в неделю, а тысяча?

Вранье про "высокотехнологичные БЛА" опровергается фотографиями самого МО - какие тут, нафиг, технологии? Кружок юного авиамоделиста Дворца пионеров - вот потолок этой технологии. А если так - то юные моделисты скоро додумаются до роботизированных танков и шахид-моделей. Кстати, у ИГИЛ уже были ролики из Мосула, где эти ребята экспериментировали с самоходными роботизированными противотанковыми минами на базе обычных автомоделей с грузоподъемностью, кстати, килограмм в 15-20.

В общем, победа над терроризмом как-то поворачивается не самой парадной своей стороной. И пока ответ наших военных на возникающие вызовы очевидным не выглядит." (с)

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