Фото: gorno-altaisk.info
Житель Индии Алок Полке на рождественских праздниках искупался в Голубых озерах на территории Горного Алтая и поделился своими впечатлениями.
Традиционно массовые купания здесь практикуются на Крещение, однако некоторые туристы ныряют в Голубые озера в Чемальском районе и на Рождество.
Как сообщают "Новости Горного Алтая", на экзотичное для себя купание решился житель индийского городка Пуни Алок Полке.
"Я приехал из Пуни три дня назад, там температура воздуха была +24. А в день, когда я прыгнул в Голубые озера, температура воздуха была -27. Таким образом, разница температур – 51 градус", — отметил гость из Индии.
Комментарии
ну и что? нырнул - молодец
разница 51. удивил. наши вон тоже: из -40 в +40. и нормально, хотя перепад в 80.
Говорят он шел пешком через Тибез, чтобы искупаться на Алтае.
Целеустремленный человек, браво!
тестикулы отпали стал цвета озера
Из +32 в -28 возвращались.