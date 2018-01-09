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Полиция в Горно-Алтайске вводила план "Перехват" после угона у местного жителя его автомобиля марки Lexus IS250.
Как сообщили в МВД по республике, обратившийся в правоохранительные органы мужчина рассказал, что транспортное средство находилось в гараже, расположенном на территории частного домовладения.
Предварительно было установлено, что злоумышленники, воспользовавшись отсутствием хозяина дома, проникли в жилище, похитили ключи от гаража и автомобиля. В ходе оперативных мероприятий силовики установили причастность к угону 21-летнего ранее судимого местного жителя.
"На территории республиканской столицы вводился план "Перехват", в ходе которого транспортное средство было обнаружено на одной из улиц Горно-Алтайска. Подозреваемый задержан и был доставлен в отдел полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном. Он пояснил, что вместе со своим приятелем проник в дом знакомой, чтобы переночевать", — уточняют в полиции.
Парень обнаружил ключи от автомобиля, захотел прокатиться и угнал машину. После того, как он узнал, что автомобиль разыскивают полицейские, угонщик бросил машину и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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