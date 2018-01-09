Жители жилого дома на Никольской площади в Санкт-Петербурге обнаружили в парадной стул с сидящим на нем трупом. Об этом пишет ФАН.
Мужчина сидел неподвижно, не подавая признаков жизни. Когда жильцы дома решили подойти поближе, то поняли, что перед ними труп. Они сразу вызвали полицию. Правоохранители не нашли внешних признаков насильственной смерти. Для точной экспертизы труп направили в морг.
При себе у мужчины не было документов. На вид ему около 35 лет. Сейчас ведется доследственная проверка по факту обнаружения тела.
Комментарии
Хорошо, хоть не в подъезде.
Другим больше везёт...
Подумаешь, с женой не очень ладно.
Подумаешь, неважно с головой.
Подумаешь, ограбили в парадном.
Скажи еще спасибо, что живой.
Парадная и есть подьезд по -питерски.
Хотел пункт открыть, по сбору подписей... и не успел....(((((