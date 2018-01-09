Алтайские перевозчики после многочисленных просьб граждан решили предоставлять детям до пяти лет бесплатное отдельное место. Об этом пишет "Катунь 24".
Правило вступило в силу с 1 января 2018 года. На большинстве междугородних маршрутов детям до пяти лет будет оформляться "нулевой билет". Это нововведение сделает более безопасными междугородние поездки.
Между тем в соседней Новосибирской области перевозчики не согласились предоставлять такую льготу. К сожалению, и некоторые наши перевозчики от нее отказались. Но все же на большинстве маршрутов теперь обеспечивается бесплатный проезд детям до пяти лет с предоставлением отдельного места.
Комментарии
Кто согласился-Респект!!! Нельзя экономить на безопасности наших детей!!!
кот, так не экономь. Заплати за своего ребенка и нет вопросов!
как всегда гос-во заботится о детях за чужой счет
в данном случае перевозчики. в свою очередь те повысят стоимость проезда для всех. шаткое равновесие будет достигнуто
благодетели хреновы
за отдельное место все таки должен быть детский билет, а вот на руках бесплатно.
ну это мое мнение..
мдяяя..опять рост цен((
точно- за место- детский билет, за на руках -безплатно
Правильно сделали! Нужно стимулировать рождаемость!
Теперь стоимость бесплатного билета раскидают на всех пассажиров.
Гг)) Судя по комментариям, местные комментаторы в большинстве не имеют ещё своих детей, что может говорить о их возрасте.
Гг)) Судя по комментариям, местные комментаторы в большинстве не имеют ещё своих детей, что может говорить о их возрасте.
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Свои дети уже выросли. А за чужих платить что-то не хочется.
17:54 Да и если свои не выросли еще, чего бы я за чужих платил? Вы для себя из родили? ну и платите
Ими и в городских автобусах места заняты, фиг на руки возьмут. Особенно с Южного, когда с праздников из города едут.
.01.2018 18:07
- гость -
Ими и в городских автобусах места заняты, фиг на руки возьмут.
Точно.