Читатели Amic.ru стараются помогать людям, но не готовы становиться официальными добровольцами. Это следует из опроса "А вы готовы стать добровольцем?", проведенного на портале после того, как стало известно, что 2018 год по указу президента России объявлен Годом добровольца и волонтера. Участие в опросе приняли 604 человека.

180 респондентов сообщили, что идею развития добровольчества в России поддерживают, но сами уже находятся не в том возрасте, чтобы стать добровольцем.

155 человек рассказали, что всегда стараются помогать людям, но не хотят, чтобы их официально записывали в добровольцы или волонтеры.

91 читатель считает, что сегодня никто никому просто так не помогает, а потому "хватит пудрить мозги".

66 человек отметили, что сама по себе идея развития добровольчества хорошая, но при этом не верят, что она принесет какие-то плоды.

46 читателей Amic.ru сообщили, что уже являются добровольцами и еще 31 готовы стать добровольцами, так как "никто, кроме нас, не сделает этот мир лучше".

Подумать об этом пообещали 22 респондента.

И 14 участников опроса заявили, что добровольцами становиться не собираются: "Каждый должен выживать, как может. На всех помощи не хватит", — сообщили граждане.

Опрос

Верное решение

Между тем руководитель Алтайского Центра развития добровольчества Екатерина Четошникова считает, что решение президента объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера абсолютно правильно. По ее мнению, добровольцы — это та сила, которая необходима для оздоровления общества. Кстати, работа алтайского центра была высоко оценена на федеральном уровне.

По мнению Екатерины Четошниковой, многие люди до сих пор не совсем четко представляют, кто такие волонтеры и чем занимаются добровольцы.

"У меня очень много в жизни было случаев, когда звонили и спрашивали: "Вы же добровольцы? У нас тут финансирование закончилось, идите к нам, потолок побелите, дрова привезите". Нет. Добровольцы – не глупая рабсила, предназначение которой – бесплатно закрывать чьи-то проблемы и разгильдяйство. В первую очередь добровольчество — это когда человек что-то, я подчеркиваю, по доброй воле делает. От души. И это на самом деле уникальный, важнейший институт в современной России", — цитирует Четошникову сайт Барнаул.орг.

В последнее время ситуация меняется и в Алтайском крае, количество добровольческих организаций растет. Сегодня своя организация имеется практически в каждом учебном заведении края.

А на федеральном уровне Алтайский край оценили потому, что в нашем регионе разработана целая система поддержки добровольчества. В рамках этого проходят слеты, фестивали, конкурсы, форумы. Участников добровольческих организаций обучают, как из идеи помочь людям вырастить цельный проект. Причем по-настоящему работающий.

Они меняют мир

Например, студентка педагогического университета Алиса Парамонова разработала и успешно реализует проект финансовой грамотности ребят, которые воспитываются в детских домах.

Не секрет, что многие из воспитанников детских домов не имеют навыков обращения с деньгами и не знают, как ими распорядиться. В итоге теряют все средства, которые получили от государства. Алиса разработала настольную игру, которая обучает ребят планировать свой день и свой бюджет. Проигрывая разные ситуации, дети получают первичные навыки обращения с финансами.

И подобных проектов, которые помогают если не изменить мир, то хотя бы улучшить малую его часть, молодые люди предлагают очень много, говорит Екатерина Четошникова:

"Да. много проектов, направленных на серьезную поддержку социально незащищенных. А зачем им это надо? Просто они пока еще искренне и по-настоящему хотят что-то сделать, кому-то помочь. Они готовы менять этот мир и делать его лучше".

И вот здесь и приходит на помощь Центр развития добровольчества.

"Мы показываем — смотри: можно сделать это, а можно сделать вот так. Смотри, как нас много и можно объединиться. И ребята видят друг друга, учатся друг у друга. Общаются через интернет, и развиваются уже сетевые проекты", — поясняет руководитель центра.

Кстати, по ее словам, в добровольцы "записывается" не только молодежь. Очень много взрослых граждан, которые готовы делиться своим опытом и своей энергией, несмотря на занятость на работе и в семье.