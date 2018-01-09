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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о надвигающейся непогоде и просят их воздержаться от дальних поездок.
Напомним, в первую рабочую неделю 2018 года жителей региона ждет крайне нестабильная погода. Местами ожидаются положительные температуры вплоть до +3 градусов.
На дорогах будет сильный гололед, прогнозируется шквалистое усиление ветра.
"Неблагоприятный прогноз погоды направлен в службы алтайской территориальной подсистемы РСЧС. В готовности к немедленному реагированию при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций находятся аварийные бригады ЖКХ, дорожные и аварийно-спасательные службы, подразделения МЧС России, дорожной полиции, медицинских учреждений. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности в период непогоды", — отмечают в краевом главке экстренного ведомства.
Также спасатели настоятельно рекомендуют жителям Алтайского края отказаться от выездов на дальние расстояния.
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