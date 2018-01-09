Готовность школ к началу новой четверти проверят в Алтайском крае, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Суть проверок сводится к тому, чтобы избежать допущения технологических нарушений, обеспечить контроль за теплоснабжением всех образовательных учреждений.
В целом в Алтайском крае за период с 28 декабря по 9 января в работе систем тепло- и водоснабжения было зафиксировано семь технологических нарушений. Все сбои устранялись в установленные нормативами сроки.
Исключением стала ситуация в селе Чарышское, где в результате перемерзания участка водопровода под отключение попали 39 квартир, в которых проживают 56 человек. Восстановительные работы должны завершиться 15 января.
Комментарии
Ну а кто не в курсе то как пилить по теплоснабжению в каникулы, все в курсе, тока власть "не знает"