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Губернатор Карлин в январе отчитается об улучшении жизни в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Послушать отчет традиционно соберутся несколько сотен депутатов, чиновников, глав муниципалитетов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитается о работе регионального правительства в 2017 году в последних числах января. Подробности порталу Amic.ru рассказал начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Андрей Ляпунов.

Отчет пройдет в день первой в 2018 году сессии Алтайского краевого Заксобрания, в четверг, 25 января. Место — концертный зал "Сибирь".

Отметим, что раньше глава региона отчитывался в феврале. Но уже второй год подряд это происходит в январе, когда еще нет всех статистических данных по социально-экономическому положению региона, на что уже указали некоторые СМИ и депутаты.

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На это Андрей Ляпунов ответил, что, во-первых, все оперативные статистические данные к этому времени уже будут. Во-вторых, глава региона говорит не столько о статистике, сколько именно о том, что было сделано правительством.

"В отчете есть не только итоги, но и планы на следующий год. Нелогично выступать с планами на год в конце февраля", — добавил чиновник.

Традиционно глава региона представляет свой отчет перед депутатами, чиновниками, представителями бизнеса и общественных структур. Александр Карлин выступает около часа-полутора. На сессии депутаты АКЗС задают ему свои вопросы. В этом году у депутатов не так много времени на подготовку вопросов, которые нужно отправить официально и заранее.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.01.2018 15:48
- гость -

Про лепку пельменей лучше бы рассказал

0  0
9.01.2018 15:52
- гость -

Губернатор Карлин в январе отчитается об улучшении жизни в Алтайском крае

Во-вторых, глава региона говорит не столько о статистике, сколько именно о том, что было сделано правительством.

То есть Ляпунов уверен, что все что делает правительство и АБК ведет только к улучшению жизни в регионе?

Есть у меня определенные мысли по такой ситуации и ее отображению в СМИ административными органами, но озвучивать нельзя. Забанят.

0  0
9.01.2018 15:54
- гость -

только это он и умеет

0  0
9.01.2018 15:58
- гость -

Надо простой народ приглашать на отчёты, а не депутатов, у них жизнь, естественно, только улучшается, что они спросить могут, разве что о том, когда ещё лучше будет. А вот на вопросы людей Карлину ой как слабо отвечать, это у них общее, у губернаторов с Путиным.

0  0
9.01.2018 16:00
- гость -

а он уверен, что оно, улучшение, будет? это больше на прогноз астролога ниже похоже . а по факту: люди прожрали последние кредитные в слишком длинные праздники. февраль тож короткий, продажи не айс, зп мелкие будут, как и за январь. скоро, как медведи, научимся зимой впадать в спячку и сосать лапу..

0  0
9.01.2018 16:02
djusha67

Есть старый анекдот...Пересказывать не буду...Только концовка:"Молодцы!"

0  0
9.01.2018 16:04
Гонец из Пензы

если губернатор скажет, что ваша жизнь улучшилась, значит - улучшилась.
работайте лучше, нытики

0  0
9.01.2018 16:07
- гость -

9.01.2018 16:04
Гонец из Пензы

в пензе еще не соскучились? а насчет "лучше работать" расскажи санитарке, которая однажды тебе зад в больничке подтирать будет.

0  0
9.01.2018 16:09
Гонец из Пензы

16:07, сарказм надо понимать!

0  0
9.01.2018 16:49
- гость -

ага, лучше и лучше!!!
у меня уже все знакомые от 25-ти до 50-ти лет свалили из этого рая, кто в питер, кто в москву,кто в н-ск.
тоже присматриваем варианты.
а уезжают не одни, а с семьями, жёны дети.
такими темпами через 5 лет одни пенсионеры доживать останутся в нашем крае

0  0
9.01.2018 16:49
- гость -

И сколько сейчас средняя зарплата в крае? Как может жизнь улучшится когда денег нет?

0  0
9.01.2018 17:00
гость

было бы куда приткнуться , и пенсионеры бы уехали. Как жить на 10000 пенсии?. Карлин детям войны не платит (во всех регионах доплаты), все зажимает. Почему его не убирает Путин?

0  0
9.01.2018 17:05
- гость -

Цирк

0  0
9.01.2018 17:07
iOne

Жизнь то налаживается!!!

0  0
9.01.2018 17:14
Гость

Власть: "Мы стали жить лучше!"
Народ: " Мы рады за вас!"

0  0
9.01.2018 17:23
точный

точно улучшается наша жизнь.... светлое будущее настает...

0  0
9.01.2018 17:29
- гость -

Это называется очковтирательство. И трусость. Ну про профнепригодность уже и говорить как-то не хочется.

0  0
9.01.2018 17:43
- гость -

Выйди на площадь и отчитайся как вам жить хорошо, сразу на вилы поднимут!

0  0
9.01.2018 17:45
- гость -

Дали анонс: "отчитается об улучшении жизни в Алтайском крае", а может он расскажет, как на самом деле живут в Алтайском крае...

0  0
9.01.2018 17:51
- гость -

Почему его не убирает Путин?
-------

Зачем его убирать, он же отличный руководитель. Довёл край до обнищания и при этом никаких народных волнений. Так не каждый сможет.
К примеру, губернатор Новосибирской области Городецкий не смог поднять квартплату, начались митинги. Пришлось от этой затеи отказаться. Ну и всё... Путин его выгнал.

0  0
9.01.2018 17:55
- гость -

В Рубцовске уже кранты, труба...

0  0
9.01.2018 18:17
- гость -

Неужели завтра кто-нибудь пойдёт ставить за этих тварей свои подписи?

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