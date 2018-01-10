Старый Новый год в России любят провожать так же пышно, как и встречать Новый. Поэтому на Кухне.Amic.ru мы решили разобраться, что же такого вкусного и интересного подать на стол в этот день.

Оливье-рулет

Что потребуется?

Вареная колбаса - 100 г

Картофель — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Огурцы маринованные — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лист тонкого лаваша — 1 шт.

Плавленый сыр — 2 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Как готовить?

Овощи очистить и отварить. Расстелить лаваш и смазать его плавленым сыром. Колбасу и овощи натереть на терке или порубить. Выкладывать слоями: колбаса, морковь, картофель, маринованные огурцы, майонез, яйца. Свернуть в рулет, нарезать ломтиками, выложить на блюдо и украсить зеленью.