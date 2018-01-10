Старый Новый год в России любят провожать так же пышно, как и встречать Новый. Поэтому на Кухне.Amic.ru мы решили разобраться, что же такого вкусного и интересного подать на стол в этот день.
Оливье-рулет
Что потребуется?
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Вареная колбаса - 100 г
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Картофель — 2 шт.
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Яйца — 2 шт.
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Огурцы маринованные — 2 шт.
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Морковь — 1 шт.
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Лист тонкого лаваша — 1 шт.
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Плавленый сыр — 2 ст. л.
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Майонез — 1 ст. л.
Как готовить?
Мясо в духовке "Новогодний пир"
Что потребуется?
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Свиная шея - 1200 г
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Соевый соус — 100 мл
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Соус барбекю — 3-4 ст. л.
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Горчица с зернышками — 2 ст. л.
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Имбирь молотый — 1 ч. л.
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Сахар (песок) — 1 ч. л.
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Чеснок - 2 зубчика
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Молотый перец — по вкусу
Как готовить?
Смешать соус барбекю и горчицу. Добавить молотый имбирь, прессованный чеснок, молотый перец, сахар, соевый соус и перемешать. Мясо промыть и обсушить. Сделать небольшие надрезы ножом и обмазать половиной порции соуса. Оставить на пару часов в холодильнике для маринования. Переложить мясо в форму и запечь в духовке при температуре 220 градусов в течение 10-12 минут. Достать из духовки мясо и обмазать оставшимся соусом, убрать в духовку и готовить при 180 градусах 1 час. Достать, остудить и нарезать порционными кусочками.
Закуска "Елочные шары"
Что потребуется?
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Куриное филе — 300 г
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Сыр — 100 г
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Орехи грецкие — 50 г
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Яйца — 2 шт.
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Майонез — 3 ст. л.
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Маслины (без косточек) — 10-12 шт.
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Укроп — 1 пучок
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Лук зеленый (перо) — для украшения
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Чеснок - 1-2 зубчика
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Соль — по вкусу
Как готовить?
Куриное филе и яйца отварить до готовности и остудить. Мелко порубить и перемешать. Добавить тертый сыр, мелко нашинкованный укроп, майонез и прессованный чеснок. Хорошо перемешать. Орехи измельчить. Ложкой набрать салатную массу, в середину уложить маслину, сформировать шарик и обвалять в орехах.
Выложить на блюдо шарики и оформить в виде елочных шаров.
Шоколадный кекс с творожными шариками
Что потребуется?
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Яйцо — 6 шт.
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Сахар — 120 г
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Какао-порошок — 3 ст. л.
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Мука — 120 г
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Крахмал — 2 ст. л.
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Сметана — 100 г
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Разрыхлитель — 1 ч. л.
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Соль — 1 щепотка
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Для творожных шариков: творог — 400 г, кокосовая стружка — 2 ст. л., крахмал — 1 ст. л., варенье клубничное с ягодами — 8 ягод, сахар — 60 г
Как готовить?
Муку смешать с какао, всыпать разрыхлитель теста и соль. В глубокой миске смешать творог, сахар, крахмал и кокосовую стружку. Хорошо размешать и замесить руками. Разделить творожную массу на 8 одинаковых частей. Взять кусочек творожной массы и приплюснуть с обеих сторон. По центру выложить ягоду и скатать шарик. Так же поступить с остальными. Взбить яйца миксером на средней скорости в течение 2 минут. Добавить сахар. Еще раз взбить в течение 1 минуты. Добавить сметану и крахмал, снова взбивать 1 минуту. Добавить смесь муки с какао. Хорошо размешать ложкой сверху вниз.
Взять форму для кекса, смазать растительным маслом. Вылить шоколадное тесто в форму. Затем по кругу выложить творожно-кокосовые шарики и слегка придавить, чтобы они были наполовину погружены в тесто. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем извлечь форму из духовки и слегка остудить. Посыпать сахарной пудрой и подать на стол.
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