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Сообщения СМИ о том, что для новостроек в Москве разрабатывается проект санитарных правил, отличных от действующих по всей стране, опровергли в Роспотребнадзоре, информирует "Интерфакс".
"Никаких отдельных требований по инсоляции для территории города Москвы проектом санитарных правил не предполагается", — подчеркнули в федеральном ведомстве.
Ранее "Известия" сообщили, что Роспотребнадзор предлагает уменьшить инсоляцию квартир в московских новостройках.
Речь, в частности, шла о том, что якобы планируется смягчить требования в части попадания солнечного света в квартиры москвичей.
"Если в уже построенных жилых домах солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября, то в будущих новостройках — с 22 апреля по 22 августа", — приводятся данные публикации СМИ.
Комментарии
Опять Ызвестия соврамши.