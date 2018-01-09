Мошенники активизировались на новогодних каникулах и начали массово создавать фальшивые конкурсы, в которых предлагают бесплатно получить деньги на банковскую карту или на счет мобильного телефона. Об этом сообщается на hi-tech.mail.ru.
Злоумышленники создают страницы в Instagram с неподозрительным названием, на которые устанавливают реальные символы компании, чтобы профиль выглядел убедительно. Всем подписчикам мошенники сулят небольшую сумму — от 200 до 600 рублей на карту Сбербанка или счет оператора Tele2, "Билайн", "Мегафон" или МТС.
В сети сейчас создано уже больше десяти профилей с фальшивыми конкурсами. У некоторых уже есть больше 10 тысяч подписчиков. Правила конкурса довольно просты: нужно только сделать скриншот страницы и опубликовать его в своих историях в Instagram и отметить профиль.
Цели мошенников пока неясны. Возможно, они могут потребовать данные банковской карты или другую информацию, которую можно использовать в корыстных целях.
Комментарии
может быть это правда сбер устраивает конкурсы
тем более, что цели т.н."мошенников" не ясны
Да что уж тут непонятного, мошенники как всегда ищут новые способы лёгкого обогащения за счет чужого имени, действуя нечестным, я бы даже сказала, грязным путём. Банк такие акции не проводит и сам предупредил всех в своей официальной группе в Instagram. И хотя бы на какие-то мысли должно наводить, что у якобы банка всего одна запись. Не? А то что просят номер карты, тоже нет?