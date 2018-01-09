Вот и началась первая после праздников официальная рабочая неделя в этом году. Как ее провести и куда сходить в свободное время, смотрите в нашем традиционном гиде.
Вторник
Тех, кто не устал отдыхать на новогодних праздниках, ждут в баре "Че Гевара" (Пролетарская, 124). Здесь 9 и 10 января пройдет вечеринка под названием "Новогодний заплыв". Гостей ждут акции в баре, выступления диджеев и свободный вход.
Среда
В филармонии (Ползунова, 35) в 18:30 начнется концерт заслуженного артиста России Александра Фисейского. Он солист Московской государственной академической филармонии и профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. В программе – музыка Иоганна Себастьяна Баха, Луи Вьерна и многих других.
Также в баре Rock Pub (Союза Республик, 44А) в 19:00 состоится турнир по игре "60 секунд". Это классическая игра формата "Вопрос-Ответ", очень похожая на известные телепередачи, где знатоки отвечают на вопросы телезрителей. Все участники делятся на команды по 6 человек, слушают вопрос и в течение одной минуты находят ответ.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке, email: barnaul@club60sec.ru или телефону +7(913) 705-55-95.
Четверг
На большой экран 11 декабря выйдет несколько новых американских фильмов, среди которых две комедии "Все только начинается" и "Кто наш папа, чувак?", драма о принцессе покера "Большая игра" и ужасы "Бойся своих желаний" и "Сламбер: Лабиринты сна". Также среди кинопремьер индийская картина "Бахубали: Рождение легенды".
Пятница
В конце рабочей недели стоит посетить новые выставки. Так, в ГМИЛИКА до 21 января открылась экспозиция "Времен связующая нить". Здесь представлено около 40 кукол в народных костюмах различных губерний Российской империи XIX – начала ХХ века от бийской мастерской "Куклы Берегини".
В ТЦ Galaxy работает выставка 3D-картин "Воображариум". Экспозиция представляет собой одну из самых больших коллекций 3D-картин Сибири. Гости смогут встретиться с огромным динозавром, укротить бешеного быка, оказаться в пасти прожорливого бегемота и многое другое, для этого нужно лишь захватить с собой фотоаппарат. Похожая выставка есть и в ТРЦ "Арена".
В галерее "Республика ИЗО" можно посетить сразу четыре экспозиции. Так, выставка графики Владимира Рябчикова "Буратиноиды" состоит из цикла работ, созданных мастером с 1991 по 2009 год. Это одиночные персонажи и групповые сценки-диалоги, иногда дополненные текстами-размышлениями художника. Другая выставка графики — "Деревенька" — это проект художника Юрия Гребенщикова, построенный на воспоминаниях о детстве, проведённом в деревне. Также в галерее представлены живописные работы Андрея Арестова, картины собраны из разных серий и поездок художника, а экспозиция получила название "Тобольск. Алупка. Петербург". И последний проект — выставка "Детская неожиданность" Романа Ведяйкина и Маргариты Романовсковой. Это собрание детских рисунков Романа, Маргариты и других авторов с комментариями художника. Данный проект, по мнению автора, напоминает о том, что детство уходит безвозвратно, нанося каждому из нас психологическую травму разной степени тяжести.
Комментарии