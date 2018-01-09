Фото: golovnie-boli.com
Резкое сокращение числа женщин детородного возраста ожидается в России — через 15 лет их будет почти на треть меньше, чем сегодня.
Такие данные сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
По его словам, в 2017 году в стране родилось на 10-11% меньше детей, чем в 2016-м.
"Предполагать, что начнется резкий рост, было бы очень смело. Но если в 2018 году родится столько же детей, сколько в 2017-м, это будет колоссальный успех", — подчеркнул глава Минтруда.
Топилин также уточнил, что число женщин детородного возраста к 2032 году сократится на 28% по отношению к настоящему дню.
"Перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин — это из области фантастики. А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться", — добавил министр, подчеркнув, что властям придется постоянно держать вопрос рождаемости на контроле.
Комментарии
как насчет общего уровня жизни в стране?
молодежь всеми способами валит с рашки в загнивающую европу
только детские в размере 1,5 прожиточного минимума на ребенка до 18 лет могут реально помочь вытянуть Россию из демографической ямы, все остальное фуфло
Маргарет Тэтчер ещё в 80-х годах прошлого века сказала, что для добычи и обслуживания транспортировки газо-нефтедобычи в России достаточно 15 миллионов человек...
Еще лет 10 таких цен и низких зарплат и уже не нужны будут переписи населения, перекличкой обойдемся.
9.01.2018 17:10
Гость
Старый фейк, ни одного доказательства, что Тэтчер это говорила нет. Хотя женщина была жесткая, могла легко влепить правду-матку в лицо. Но разберем саму фразу повнимательнее: по-твоему, сколько миллионов человек нужно в России для добычи и обслуживания этого нефте-газа?
С какого перепуга рождаемость в 2018 году должна остаться на уровне 2017 ? Какой колоссальный успех ? На 3- 5 - 7 % меньше родиться чем в 2017 , снимите уже очки или откройте глаза, прочистите уши , присмотритесь.... нельзя сейчас рожать в нашей стране , за счет подачек в 10 тысяч до полутора может алкаши и начнут сейчас плодиться, но рожать точно нельзя.
за счет подачек в 10 тысяч до полутора может алкаши и начнут сейчас плодиться
Много ты алкашек, ни разу не родивших знаешь?
Без недавно писались бодрые отчёты о небывалой плодовитости жителей АК под председательством и неусыпным контролем Губернатора?
Кто хочет себя считать единицей поголовья, увеличение этого поголовья считать за позитив, уменьшение за падёж, это, конечно, его право. А для человека количественный подход не приемлем. Нормальный человек предпочтёт даже многократное сокращение численности населения, если это будет означать повышение качества человеческого материала.
16:59
Из одной ямы можно попасть в другую.
Нельзя переводить пособие в банальный заработок.
Необходимо помогать грантами в образовании, оздоровлении, отдыхе