Компания "Алтайский цемент" попала под процедуру наблюдения. Заявление о банкротстве в арбитраж банк ВТБ подал еще в октябре, решение вынесла судья Анжелика Донцова в конце декабря.
Как следует из информации с сайта краевого арбитражного суда, стройфирма оказалась должна банку 831,38 млн руб. Впрочем, суд несколько скорректировал эту сумму. Так, в реестр требований кредиторов включены 667,9 млн руб. основного долга по кредитным соглашениям и 93,8 млн руб. неустойки.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания "Алтайский цемент", занимающаяся оптовой торговлей стройматериалами, зарегистрирована в 2014 году в Барнауле по адресу: улица Северо-Западная, 2 "а". Уставный капитал ООО равен 10 тысячам рублей. Директор компании — Владимир Илларионов. Учредитель — Лечи Шарипов.
Между тем с 2014 по 2016 год выручка "Алтайского цемента" упала с 766,8 до 4,5 млн рублей. За 2016 год чистый убыток составил 5,8 млн рублей.
Временным управляющим в "Алтайский цемент" назначен Александр Кондратьев, его вознаграждение составит 30 тысяч рублей в месяц. Процедура наблюдения введена до 15 мая 2018 года.
По состоянию на 31 декабря 2016 года внеоборотные активы должника составляли 540 тыс. рублей. Оборотные активы — 13,042 млн рублей. Дебиторская задолженность равнялась 32,452 млн рублей, финансовые вложения — 2,713 млн рублей. Денежные средства должника — 53 тысячи рублей.
Комментарии
Вот это я понимаю - размах кидка. По алтайским меркам - очень круто.
ЗАЧТЕНО
Уставный капитал ООО равен 10 тысячам рублей. ВОПРОС ПОД КАКОЙ Х ДАВАЛИ!!!
Скорее всего "обнальная" компания. В 2014 г. сотни миллионов прошли. А потом в сообществе с банковскими работниками, показав оборот, взяли кредит. Такую сумму без залога без работников в банке не взять.