Среда, 10 Январь, 08:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,05
€ 68,21
869052
-1°
Обь
351см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Главные премьеры в кино 2018 года: выбор Amic.ru

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Новый Спилберг, Гильермо дель Торо, Ларс фон Триер и Пол Томас Андерсон

В 2018 году в прокат выйдет огромное количество фильмов, которые мы будем смотреть и обсуждать. Редакция портала Amic.ru сделала для вас подборку главных картин, которые нельзя пропустить в новом году.

"Форма воды"

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему сбежать. Мексиканец Гильермо дель Торо уже получил за свою волшебную сказку "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. "Форма воды" также может получить несколько "Оскаров", включая номинацию "Лучший фильм". В кино с 18 января.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Новая работа от автора культовых фильмов "Залечь на дно в Брюгге" и "Семь психопатов". История о том, как женщина после убийства ее дочери арендует на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется. В кино с 1 февраля.

"Призрачная нить"

Новая картина от автора "Магнолии", "Нефти" и "Мастера" Пола Томаса Андерсона. В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой. Последняя роль в кино лучшего актера современности Дэниэла Дэй-Льюиса. В кино с 14 февраля.

"Секретное досье"

Стивен Спилберг снял увлекательную драму о журналистах. История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты "Вашингтон пост", и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с "Нью-Йорк Таймс" за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. В главных ролях Мэрил Стрип и Том Хэнкс. В кино с 22 февраля.

"Черная пантера"

Один из проектов студии Marvel, которая доказала, что не умеет снимать плохие фильмы. В кино с 26 февраля.

"Довлатов"

Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает несколько дней и завершается 8 ноября. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Премьера картины Алексея Германа-младшего состоится в феврале на Берлинском кинофестивале. В прокате ее можно будет смотреть с 1 марта.

"Тихоокеанский рубеж 2"

Продолжение одного из самых симпатичных проектов последних лет от Гильермо дель Торо. Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. В кино с 22 марта.

"Первому игроку приготовиться"

Еще один проект от Стивена Спилберга, который обещает удивить. Тем более что речь идет о романе Эрнеста Клайна, который считался неподъемным из-за огромного количества отсылок к играм, фильмам и прочим атрибутам культуры 1980-х. В постапокалиптическом будущем очень популярна игра "ОАЗИС", нашпигованная отсылками к классике поп-культуры, поскольку создатель был большим ее фанатом. Стивен Спилберг со времен "Особого мнения" не снимал фантастику, поэтому фильм "Первому игроку приготовиться" обещает быть крайне интересным. В кино с 29 марта.

"Мстители: Война бесконечности"

Потенциально самый кассовый фильм года, где соберутся все супергерои студии Marvel. Уже интересно. В кино с 3 мая.

"Соло: Звездные войны. Истории"

"Дисней" выпускает уже второй официальный спин-офф культовой саги. Судя по скандалам во время съемок, у проекта могут возникнуть некоторые проблемы. В кино с 24 мая.

"Мир Юрского периода 2"

Еще один потенциальный хит года о динозаврах с Крисом Праттом в главной роли. В кино с 7 июня.

 

"Миссия невыполнима 6"

У Кристофера МакКуорри уже сложился творческий дуэт с Томом Крузом, которого он снимает, начиная с "Джека Ричера". В новой части обещают какие-то невероятные трюки, которые выполнял сам актер. В кино с 26 июля.

"Хищник"

Перезапуск знаменитого фантастического боевика про инопланетянина, который охотился на людей. За режиссуру отвечает Шейн Блэк — сценарист "Смертельного оружия". В кино со 2 августа.

"Человек-муравей и Оса"

Скотт Лэнг пытается разобраться с последствиями собственного выбора в пользу одновременно двух непростых ролей — супергероя и отца. Третий и последний проект студии Marvel в 2017 году. В кино с 5 июля.

"Человек, который убил Дон Кихота"

Долгострой Терри Гиллиама о рекламщике (Адам Драйвер), который снимал ролик и навсегда изменил жизнь испанской деревеньки. В фильме снимались Джонатан Прайс, Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгард, Серхи Лопес. Скорее всего, премьера потенциального шедевра состоится в мае на Каннском кинофестивале.

"Веном"

Том Харди в роли человека, слившегося с инопланетным симбиотом. В кино с 4 октября.

"Вдовы"

Новый фильм от автора "Стыда" и "12 лет рабства" Стива МакКуина. История о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте. Новоиспечённые вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей. В ролях  Лиам Нисон, Коллин Фаррелл и другие.

"Дом, который построил Джек"

Самый ожидаемый фильм года. Ларс фон Триер возвращается в большое кино с триллером о человеке, который с 12 лет ведет непростую жизнь серийного убийцы. Мэтт Диллон играет того самого Джека, а вместе с ним в кадре Ума Турман, Райли Кио, Бруно Ганц и другие.

"Темный феникс"

Новая картина о Людях Икс, которая после продажи "Фокс" студии "Дисней" может стать последней перед перезапуском. В кино с 1 ноября.

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Вторая часть новой франшизы — официального спин-оффа Гарри Поттера. Автор знаменитого в мире волшебников учебника Ньют Саламандер на сей раз соглашается помочь Альбусу Дамблдору сорвать планы коварного Грин-де-Вальда, но не представляет, во что ввязывается.

"Рим"

Первый мексиканский проект режиссера "Гравитации" Альфонсо Куарона после драмы "И твою маму тоже". Как известно, мексиканские режиссеры сегодня одни из лучших в мире, поэтому "Рим" пропустить нельзя.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:13
"Технология" и "Комбинация": кто из музыкантов выступит на "Дискотеке 90-х" 0
08:04
Что можно и чего нельзя по новому закону о домашних животных в Алтайском крае 78
07:50
Отмечаем старый Новый год: что приготовить и подать на праздничный стол 0
07:21
Нарастит этажность и потеряет частный сектор: каким будет Барнаул будущего? 1
07:12
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем 23
07:03
Квартиру с высокими потолками продают в элитном доме в Барнауле за 13,5 млн 0
06:48
Главные премьеры в кино 2018 года: выбор Amic.ru 0
06:32
Волна тепла доберется до Алтайского края 10 января 0
06:23
Крутой вираж: как водителей будут лишать прав за долги в 2018 году 0
06:17
Пыль и разруха: как в Барнауле сносят "Сказку" 1
06:01
Крещенскому морозу быть: недолгая оттепель на Алтае уступит место холодам 0
05:33
Путин заменил термин "жилье экономкласса" на понятие "стандартное жилье" 0
04:44
Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной выходит на свободу 3
03:21
РПЦ опровергла слухи о переодевании сотрудника ФСО в священника 2
02:37
Госдума отложила до весны реализацию послания президента 3
01:51
Госдума создала рабочую группу по изучению конфликтов интересов 0
00:17
Ученые изучили строение и возможности молекулярных "двигателей" бактерий 0
23:40
ПФР отказал некоторым россиянам в пенсии по старости 0
23:24
ЦИК получил документы для регистрации Грудинина 5
23:08
Стюардессам могут разрешить оказывать первую помощь 0
22:59
Умер основатель одной из старейших действующих рок-групп в мире 0
22:41
Горбатый кит спас женщину от нападения акулы в Тихом океане 1
22:11
Алтайский судебный пристав уехал руководить управлением на Сахалине 0
21:46
Мужчина ледорубом убил приятеля из-за новогодней телепередачи 2
21:27
Кот сорвал освобождение спасенной белки 1
21:03
Конкурсному управляющему не удалось спасти предприятие с помощью лотереи 0
20:32
Двое жителей Волгограда, празднуя Новый год, изнасиловали собутыльника 2
20:13
Водку "Столичная" закрепили за Россией 0
20:01
Мутко получил небольшую хорошую должность 3
19:49
Знаменитости отказываются от рекламы H&M из-за расового скандала 2
19:26
Житель ХМАО погиб, катаясь на "ватрушке", пристегнутой к машине 2
19:11
Спектакль по рассказам Ивана Бунина представят барнаульской публике 0
19:08
Коротко о главном: коррупционные риски, оттепель и итоги Нового года
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 января
18:51
Автомобили Lada подскочили в цене в январе на 2-3% 0
18:32
Четыре алтайские команды отправились на фестиваль в Сочи покорять КВН 0
18:24
Первым посетителем Музея шоколада в "Белокурихе-2" стал Сергей Меняйло 0
18:10
Как провести рабочую неделю и куда барнаульцам сходить с 9 по 12 января 0
18:04
Мужчина в Барнауле купил SIM-карту с чужим мобильным банком и снял деньги 5
17:50
Единственное выступление коллектива Artik&Asti состоится в Барнауле 1
17:41
Лидером новогоднего проката стал фильм "Движение вверх" 0
17:32
Школы Алтая проверят на готовность принять детей после зимних каникул 2
17:23
Мошенники начали активно организовывать фальшивые конкурсы от Сбербанка 3
17:11
"Алтайский цемент", увязнув в долгах перед ВТБ, угодил под "наблюдение" 7
17:02
Сбор подписей в поддержку Путина на президентских выборах стартует на Алтае 56
16:52
Роспотребнадзор опроверг планы "убавить" солнечный свет для москвичей 2
16:41
Врачи в Алтайском крае спасли обварившуюся кипятком беременную женщину 1
16:33
Количество способных рожать женщин в России через 15 лет снизится на треть 13
16:22
Детям до пяти лет разрешили ездить бесплатно в автобусах Алтайского края 15
16:11
Никто, кроме нас: читатели Amic рассказали, готовы ли стать добровольцами 0
16:05
Сидящий на стуле труп обнаружили жители Петербурга в парадной 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.