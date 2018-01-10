В 2018 году в прокат выйдет огромное количество фильмов, которые мы будем смотреть и обсуждать. Редакция портала Amic.ru сделала для вас подборку главных картин, которые нельзя пропустить в новом году.

"Форма воды"

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему сбежать. Мексиканец Гильермо дель Торо уже получил за свою волшебную сказку "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. "Форма воды" также может получить несколько "Оскаров", включая номинацию "Лучший фильм". В кино с 18 января.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Новая работа от автора культовых фильмов "Залечь на дно в Брюгге" и "Семь психопатов". История о том, как женщина после убийства ее дочери арендует на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется. В кино с 1 февраля.

"Призрачная нить"

Новая картина от автора "Магнолии", "Нефти" и "Мастера" Пола Томаса Андерсона. В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой. Последняя роль в кино лучшего актера современности Дэниэла Дэй-Льюиса. В кино с 14 февраля.

"Секретное досье"

Стивен Спилберг снял увлекательную драму о журналистах. История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты "Вашингтон пост", и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с "Нью-Йорк Таймс" за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. В главных ролях Мэрил Стрип и Том Хэнкс. В кино с 22 февраля.

"Черная пантера"

Один из проектов студии Marvel, которая доказала, что не умеет снимать плохие фильмы. В кино с 26 февраля.

"Довлатов"

Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает несколько дней и завершается 8 ноября. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Премьера картины Алексея Германа-младшего состоится в феврале на Берлинском кинофестивале. В прокате ее можно будет смотреть с 1 марта.

"Тихоокеанский рубеж 2"

Продолжение одного из самых симпатичных проектов последних лет от Гильермо дель Торо. Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. В кино с 22 марта.

"Первому игроку приготовиться"

Еще один проект от Стивена Спилберга, который обещает удивить. Тем более что речь идет о романе Эрнеста Клайна, который считался неподъемным из-за огромного количества отсылок к играм, фильмам и прочим атрибутам культуры 1980-х. В постапокалиптическом будущем очень популярна игра "ОАЗИС", нашпигованная отсылками к классике поп-культуры, поскольку создатель был большим ее фанатом. Стивен Спилберг со времен "Особого мнения" не снимал фантастику, поэтому фильм "Первому игроку приготовиться" обещает быть крайне интересным. В кино с 29 марта.

"Мстители: Война бесконечности"

Потенциально самый кассовый фильм года, где соберутся все супергерои студии Marvel. Уже интересно. В кино с 3 мая.

"Соло: Звездные войны. Истории"

"Дисней" выпускает уже второй официальный спин-офф культовой саги. Судя по скандалам во время съемок, у проекта могут возникнуть некоторые проблемы. В кино с 24 мая.

"Мир Юрского периода 2"

Еще один потенциальный хит года о динозаврах с Крисом Праттом в главной роли. В кино с 7 июня.

"Миссия невыполнима 6"

У Кристофера МакКуорри уже сложился творческий дуэт с Томом Крузом, которого он снимает, начиная с "Джека Ричера". В новой части обещают какие-то невероятные трюки, которые выполнял сам актер. В кино с 26 июля.

"Хищник"

Перезапуск знаменитого фантастического боевика про инопланетянина, который охотился на людей. За режиссуру отвечает Шейн Блэк — сценарист "Смертельного оружия". В кино со 2 августа.

"Человек-муравей и Оса"

Скотт Лэнг пытается разобраться с последствиями собственного выбора в пользу одновременно двух непростых ролей — супергероя и отца. Третий и последний проект студии Marvel в 2017 году. В кино с 5 июля.

"Человек, который убил Дон Кихота"

Долгострой Терри Гиллиама о рекламщике (Адам Драйвер), который снимал ролик и навсегда изменил жизнь испанской деревеньки. В фильме снимались Джонатан Прайс, Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгард, Серхи Лопес. Скорее всего, премьера потенциального шедевра состоится в мае на Каннском кинофестивале.

"Веном"

Том Харди в роли человека, слившегося с инопланетным симбиотом. В кино с 4 октября.

"Вдовы"

Новый фильм от автора "Стыда" и "12 лет рабства" Стива МакКуина. История о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте. Новоиспечённые вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей. В ролях Лиам Нисон, Коллин Фаррелл и другие.

"Дом, который построил Джек"

Самый ожидаемый фильм года. Ларс фон Триер возвращается в большое кино с триллером о человеке, который с 12 лет ведет непростую жизнь серийного убийцы. Мэтт Диллон играет того самого Джека, а вместе с ним в кадре Ума Турман, Райли Кио, Бруно Ганц и другие.

"Темный феникс"

Новая картина о Людях Икс, которая после продажи "Фокс" студии "Дисней" может стать последней перед перезапуском. В кино с 1 ноября.

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Вторая часть новой франшизы — официального спин-оффа Гарри Поттера. Автор знаменитого в мире волшебников учебника Ньют Саламандер на сей раз соглашается помочь Альбусу Дамблдору сорвать планы коварного Грин-де-Вальда, но не представляет, во что ввязывается.

"Рим"

Первый мексиканский проект режиссера "Гравитации" Альфонсо Куарона после драмы "И твою маму тоже". Как известно, мексиканские режиссеры сегодня одни из лучших в мире, поэтому "Рим" пропустить нельзя.