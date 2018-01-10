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Крещенскому морозу быть: недолгая оттепель на Алтае уступит место холодам

, ИА "Амител"
На следующей неделе в регион вернутся морозы

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

На первой рабочей неделе Алтай ждет оттепель, но к Крещению синоптики ожидают возвращения морозов. Об этом порталу Amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Волна тепла придет в регион 11 января и в ночь на 12 января. По южным территориям края температура может подняться до +3 градусов. В Барнауле до +1 градуса. Но после температура начнет снижаться, и к Крещению, 19 января, должны прийти традиционные морозы.

"Первая декада января была холодной из-за установившегося азиатского антициклона. После продолжительного его периода в Сибирь, в том числе и в Алтайский край, стали проникать циклоны – сначала североатлантический, затем южный циклон, с которым придет волна тепла и штормовая погода", — добавила Людмила Сырых.

Собеседница уточнила, что такая погода для региона не является аномалией, это происходит каждую зиму. Так называемая европейская зима была в регионе и в прошлом году.

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