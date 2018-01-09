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Женщина, находившаяся на позднем сроке беременности, обварилась кипятком в Усть-Калманском районе Алтайского края — пострадавшей оказали помощь, доставив ее в центр термических поражений в Барнауле.
Об инциденте, который случился еще в конце декабря прошлого года, 9 января сообщил замглавы регионального Минздрава Сергей Насонов.
"Был ожог у беременной, она обожглась кипятком. 30 декабря её эвакуировали в ожоговый центр Барнаула, где 4 января она благополучно родила девочку. Роды прошли на сроке в 38 недель, привлекались специалисты перинатального центра "ДАР". Сейчас новорожденная малышка чувствует себя великолепно, она находится в "ДАРе", а мама по-прежнему в ожоговом центре. Её состояние улучшается", — цитируют чиновника "Вести 22".
Специалисты надеются, что и маму, и ее дочку выпишут уже на этой неделе.
Также Сергей Насонов уточнил, что во время новогодних праздников в ожоговый центр Барнаула было госпитализировано более 20 человек из разных районов края.
Четверо пациентов до сих пор остаются в медицинском учреждении.
Комментарии
Не слабо так "отвлеклась" от родильных болей.