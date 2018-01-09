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Выборы 2017

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Никогда не загадываю желания в новогоднюю ночь - все это ерунда полная

Загадываю, но забываю, а потому даже не знаю, сбылось или нет

Всегда загадываю и всегда сбывается: просто у меня есть свой особенный ритуал

Загадываю всегда, иногда что-то сбывается

А у меня в этом году сбылось все, что я загадывал

Загадываю. Не сбывается. Но я все равно верю, что когда-нибудь чудо произойдет

Я в это время слушаю президента и надеюсь, что все, что он говорит, сбудется в нашей стране на самом деле